Alman damgası

Sistemli çalışmalarıyla kısa aralıklarla futbolda yeni jenerasyonlar yakalayabilen Almanlar bunun saha sonuçlarını da alıyor. Avrupa Kupaları'nda Panzerler müthiş bir grafik sergileyerek önüne geleni devirmeyi sürdürüyorlar. Avrupa'da yoluna devam eden 6 Alman takımının tamamı 1989'dan beri ilk kez elemelendeki ilk maçlarını kazandılar.



FİRE VERMEDİLER

Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund, PSG'yi 2-1, Leipzig de deplasmanda Tottenham'ı 1-0 yendi. Bayern Münih de Chelsea'den 3-0(yım galibiyetle döndü. Avrupa Ligi'nde de işler değişmedi. Wolfsburg sahasında Malmö'yü, Leverkusen Porto'yu, Frankfurt da Liege'yi aynı skorla 2-1 mağlup etmeyi başardılar. Alman takımları 6'da 6 yaptılar.