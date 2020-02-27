Alman damgası
Panzerler, alt yapıya yaptıkları hamleyle yeniden dünya futboluna hükmetmeye başladı. Avrupa Kupaları’nda 6 takımları da kazandı.
Sistemli çalışmalarıyla kısa aralıklarla futbolda yeni jenerasyonlar yakalayabilen Almanlar bunun saha sonuçlarını da alıyor. Avrupa Kupaları'nda Panzerler müthiş bir grafik sergileyerek önüne geleni devirmeyi sürdürüyorlar. Avrupa'da yoluna devam eden 6 Alman takımının tamamı 1989'dan beri ilk kez elemelendeki ilk maçlarını kazandılar.
FİRE VERMEDİLER
Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund, PSG'yi 2-1, Leipzig de deplasmanda Tottenham'ı 1-0 yendi. Bayern Münih de Chelsea'den 3-0(yım galibiyetle döndü. Avrupa Ligi'nde de işler değişmedi. Wolfsburg sahasında Malmö'yü, Leverkusen Porto'yu, Frankfurt da Liege'yi aynı skorla 2-1 mağlup etmeyi başardılar. Alman takımları 6'da 6 yaptılar.
- 27.2.2020
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Toplam 2
Yorum
şems Arda şimdi nerede?
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Toplam 1
Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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