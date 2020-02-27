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27 Şubat 2020, Perşembe
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Alman damgası

Alman damgası

Panzerler, alt yapıya yaptıkları hamleyle yeniden dünya futboluna hükmetmeye başladı. ’nda 6 takımları da kazandı.

Sistemli çalışmalarıyla kısa aralıklarla futbolda yeni jenerasyonlar yakalayabilen Almanlar bunun saha sonuçlarını da alıyor. 'nda Panzerler müthiş bir grafik sergileyerek önüne geleni devirmeyi sürdürüyorlar. Avrupa'da yoluna devam eden 6 Alman takımının tamamı 1989'dan beri ilk kez elemelendeki ilk maçlarını kazandılar.

FİRE VERMEDİLER
Şampiyonlar Ligi'nde , 'yi 2-1, Leipzig de deplasmanda Tottenham'ı 1-0 yendi. de 'den 3-0(yım galibiyetle döndü. Avrupa Ligi'nde de işler değişmedi. Wolfsburg sahasında Malmö'yü, Leverkusen Porto'yu, Frankfurt da Liege'yi aynı skorla 2-1 mağlup etmeyi başardılar. Alman takımları 6'da 6 yaptılar.

  1. 27.2.2020
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