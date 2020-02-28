Fortuna Düsseldorf 3-3 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Almanya Bundesliga Karaman'ın golleri Düsseldorf'a yetmedi!

3-3 | MAÇ SONUCU

Fortuna Düsseldorf 3-3 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU

2019/2020 heyecanı sürüyor. 24. hafta maçında , sahasında 'i ağırladı. 6 gollü karşılaşma beraberlikle sona erdi.

Ligi 24. hafta maçında , evinde 'i ağırladı. Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi. Ev sahibi takımın gollerini 6 ve 45+1. dakikalarda milli oyuncumuz , 9. dakikada ise kaydetti. Deplasman ekibinin gollerini ise 64. dakikada Erik Thommy (KK), 66. dakikada Matheus Cunha, 75. dakikada ise Krzystof Piatek penaltıdan attı.

16. sıradaki Fortuna Düsseldorf 21. puana yükseldi. Hertha Berlin ise 27 puana yükseldi ve 13. sırada yer alıyor.

  1. 29.02.2020
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