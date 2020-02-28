Fortuna Düsseldorf 3-3 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga Ligi 24. hafta maçında Fortuna Düsseldorf, evinde Hertha Berlin'i ağırladı. Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi. Ev sahibi takımın gollerini 6 ve 45+1. dakikalarda milli oyuncumuz Kenan Karaman, 9. dakikada ise Erik Thommy kaydetti. Deplasman ekibinin gollerini ise 64. dakikada Erik Thommy (KK), 66. dakikada Matheus Cunha, 75. dakikada ise Krzystof Piatek penaltıdan attı.

16. sıradaki Fortuna Düsseldorf 21. puana yükseldi. Hertha Berlin ise 27 puana yükseldi ve 13. sırada yer alıyor.