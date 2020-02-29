Augsburg 2-3 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga M'gladbach deplasmanda kazandı

2-3 | MAÇ SONUCU

Augsburg 2-3 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU

24. hafta mücadelesinde deplasmanına çıkan 3-2'lik skorla üç puanın sahibi oldu.

Bundesliga 24. hafta maçında , WWK Arena'da 'a konuk oldu.

M'gladbach'a üç puanı getiren golleri 49'da Bensebaini, 53 ve 79'da ise Stindi kaydederken ev sahibi Augsburg'un golleri 57. dakikada Löwen ve 83. dakikada Finnbogason'dan geldi.

Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan 4. sıradaki Borussia Mönchengladbach puanını 46'ya yükseltirken, 12. sıradaki Augsburg 27 puanda kaldı.

  1. 29.02.2020
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