Augsburg 2-3 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU

Bundesliga 24. hafta maçında Borussia Mönchengladbach, WWK Arena'da Augsburg'a konuk oldu.

M'gladbach'a üç puanı getiren golleri 49'da Bensebaini, 53 ve 79'da ise Stindi kaydederken ev sahibi Augsburg'un golleri 57. dakikada Löwen ve 83. dakikada Finnbogason'dan geldi.

Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan 4. sıradaki Borussia Mönchengladbach puanını 46'ya yükseltirken, 12. sıradaki Augsburg 27 puanda kaldı.



