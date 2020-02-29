Hoffenheim 0-6 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi oynanan Chelsea maçında golcüsü Robert Lewandowski'yi sakatlığa kurban veren Bayern Münih, Polonyalı yıldızın yokluğunu Hoffenheim karşısında hissetmedi!

Bavyera temsilcisi, Bundesliga'nın 24. haftasında konuk olduğu rakibini 6-0'lık skorla darmadağın etti.

Bayern'i farklı galibiyete taşıyan golleri 2'de Serge Gnabry, 7'de Joshua Kimmich, 15'te Joshua Zirkzee, 33 ve 47'de Philippe Coutinho ile 62'de Leon Goretzka kaydetti.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan lider kırmızı-beyazlılar puanını 52'ye yükseltip en yakın rakibi Leipzig ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e çıkardı.

Son 4 maçta 3. kez mağlup olan 8. sıradaki Hoffenheim ise 34 puanda kaldı.

KÜFÜRLÜ PANKART AÇILDI, MAÇ 15 DAKİKA DURDU!

Bayern Münih taraftarları, maç 6-0 devam ederken 75. dakikada Hoffenheim'ın sahibi Dietmar Hopp aleyhinde tribünde küfürlü bir pankart açtı. Karşılaşmanın hakemi bunun üzerine maçı durdurup soyunma odasının yolunu tuttu. Bayern'in oyuncular ve yöneticiler de kendi taraftarlarına büyük tepki gösterdi.

Hakemler 15 dakika sonra sahaya geri dönüp maçı başlatırken, 2 takım oyuncuları kalan sürede birbirleriyle paslaşıp tribünleri protesto ettiler.

Maç sonunda ise iki kulübün başkanları sahaya inip dostluk görüntüleri sergilediler.