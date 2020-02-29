Hoffenheim 0-6 Bayern Münih | MAÇ SONUCU
Almanya Bundessliga'nın lideri Bayern Münih, golcüsü Lewandowski'den yoksun çıktığı 24. hafta mücadelesinde Hoffenheim'ı deplasmanda 6-0'lık skorla ezdi geçti. Bavyera ekibini zafere taşıyan golleri Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Joshua Zirkzee, Philippe Coutinho (2) ve Leon Goretzka kaydetti. Yenilmezlik serisini 10 haftaya çıkaran Bayern, üst üste 3. galibiyetini aldı.
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Bavyera temsilcisi, Bundesliga'nın 24. haftasında konuk olduğu rakibini 6-0'lık skorla darmadağın etti.
Bayern'i farklı galibiyete taşıyan golleri 2'de Serge Gnabry, 7'de Joshua Kimmich, 15'te Joshua Zirkzee, 33 ve 47'de Philippe Coutinho ile 62'de Leon Goretzka kaydetti.
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan lider kırmızı-beyazlılar puanını 52'ye yükseltip en yakın rakibi Leipzig ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e çıkardı.
Son 4 maçta 3. kez mağlup olan 8. sıradaki Hoffenheim ise 34 puanda kaldı.
KÜFÜRLÜ PANKART AÇILDI, MAÇ 15 DAKİKA DURDU!
Bayern Münih taraftarları, maç 6-0 devam ederken 75. dakikada Hoffenheim'ın sahibi Dietmar Hopp aleyhinde tribünde küfürlü bir pankart açtı. Karşılaşmanın hakemi bunun üzerine maçı durdurup soyunma odasının yolunu tuttu. Bayern'in oyuncular ve yöneticiler de kendi taraftarlarına büyük tepki gösterdi.
Hakemler 15 dakika sonra sahaya geri dönüp maçı başlatırken, 2 takım oyuncuları kalan sürede birbirleriyle paslaşıp tribünleri protesto ettiler.
Maç sonunda ise iki kulübün başkanları sahaya inip dostluk görüntüleri sergilediler.
- 29.02.2020
- Güncelleme: 29.02.2020 20:27
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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