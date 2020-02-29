Hoffenheim 0-6 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Bayern'in fark attığı maçta ilginç anlar!

0-6 | MAÇ SONUCU

Hoffenheim 0-6 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Almanya Bundessliga'nın lideri , golcüsü Lewandowski'den yoksun çıktığı 24. hafta mücadelesinde 'ı deplasmanda 6-0'lık skorla ezdi geçti. Bavyera ekibini zafere taşıyan golleri , , , (2) ve kaydetti. Yenilmezlik serisini 10 haftaya çıkaran Bayern, üst üste 3. galibiyetini aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi oynanan maçında golcüsü 'yi sakatlığa kurban veren , Polonyalı yıldızın yokluğunu karşısında hissetmedi!

Bavyera temsilcisi, Bundesliga'nın 24. haftasında konuk olduğu rakibini 6-0'lık skorla darmadağın etti.

Bayern'i farklı galibiyete taşıyan golleri 2'de , 7'de , 15'te , 33 ve 47'de ile 62'de kaydetti.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan lider kırmızı-beyazlılar puanını 52'ye yükseltip en yakın rakibi Leipzig ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e çıkardı.

Son 4 maçta 3. kez mağlup olan 8. sıradaki Hoffenheim ise 34 puanda kaldı.

KÜFÜRLÜ PANKART AÇILDI, MAÇ 15 DAKİKA DURDU!

Bayern Münih taraftarları, maç 6-0 devam ederken 75. dakikada Hoffenheim'ın sahibi Dietmar Hopp aleyhinde tribünde küfürlü bir pankart açtı. Karşılaşmanın hakemi bunun üzerine maçı durdurup soyunma odasının yolunu tuttu. Bayern'in oyuncular ve yöneticiler de kendi taraftarlarına büyük tepki gösterdi.

Hakemler 15 dakika sonra sahaya geri dönüp maçı başlatırken, 2 takım oyuncuları kalan sürede birbirleriyle paslaşıp tribünleri protesto ettiler.

Maç sonunda ise iki kulübün başkanları sahaya inip dostluk görüntüleri sergilediler.

  1. 29.02.2020
  2. Güncelleme: 29.02.2020 20:27
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hoffenheim 0-6 Bayern Münih | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN