Mainz 05 2-0 Padeborn | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga Ligi'nin 24. haftasında Mainz 05, evinde Padeborn'u konuk etti. Ev sahibi ekip, Robin Quaison ve Karim Onisiwo'nun golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Almanya Bundesliga Ligi'nin 24. haftasında Mainz 05, evinde Padeborn ile karşı karşıya geldi.
TSİ 17.30'da başlayan ve OPEL Arena'da oynanan maçta Mainz, Robin Quaison ve Karim Onisiwo'nun golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Mainz 05 bu sonuçla puanını 25'e yükseltirken Padeborn 16 puanda kaldı.
- 29.02.2020
-
Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday
Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
-
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
-
Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
Toplam 1
Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Mainz 05 2-0 Padeborn | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.