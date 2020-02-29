Mainz 05 2-0 Padeborn | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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2-0 Padeborn | MAÇ SONUCU

Mainz 05 2-0 Padeborn | MAÇ SONUCU

Ligi'nin 24. haftasında , evinde Padeborn'u konuk etti. Ev sahibi ekip, ve 'nun golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Ligi'nin 24. haftasında , evinde Padeborn ile karşı karşıya geldi.

TSİ 17.30'da başlayan ve OPEL Arena'da oynanan maçta Mainz, ve 'nun golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Mainz 05 bu sonuçla puanını 25'e yükseltirken Padeborn 16 puanda kaldı.

  1. 29.02.2020
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