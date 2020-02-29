West Ham United 3-1 Southampton | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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3-1 Southampton | MAÇ SONUCU

West Ham United 3-1 Southampton | MAÇ SONUCU

'in 28. haftasında , evinde Southampton'u ağırladı. Ev sahibi takım, , ve 'nun golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı.

'in 28. haftasında , Southampton'ı konuk etti.

TSİ 18.00'de başlayan ve Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynan maçta ev sahibi ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı.

West Ham United'a galibiyeti getiren goller , ve 'dan gelirken Southampton'ın tek golünü Michael Obafemi attı.

Bu sonuçla West Ham United puanını 27'ye yükseltirken Southampton 34 puanda kaldı.

  1. 29.02.2020
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