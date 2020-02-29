Milli futbolcu Ozan Kabak, Köln maçında sakatlandı - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Ozan Kabak sakatlandı!

Milli futbolcu , Köln maçında sakatlandı

Milli futbolcu Ozan Kabak, Köln maçında sakatlandı

'nın 24'üncü haftasında Milli futbolcumuz 'ın formasını giydiği deplasmanda Köln ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 29'uncu dakikasında Ozan Kabak talihsiz bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

'nde forması giyen milli futbolcumuz , Köln deplasmanında oynadıkları maçta sakatlık yaşadı.

Schalke'nin Köln ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ozan Kabak, 29. dakikada oyundan çıktı ve yerini Jean-Clair Todibo'ya bıraktı.

19 yaşındaki milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.


  1. 29.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli futbolcu Ozan Kabak, Köln maçında sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN