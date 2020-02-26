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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Lewandowski en az 1 ay yok!

Lewandowski en az 1 ay yok!

Alman devi 'in Polonyalı golcüsü 'den kötü haber geldi. Bavyera ekibi, 'yi deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri son 16 turu ilk maçında sakatlanan yıldız futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. 32 yaşındaki santrfor bu sezon çıktığı 33 maçta 39 gol kaydetti.

Alman devi 'in ile oynadığı son 16 turu ilk maçında sakatlanan 'den kötü haber geldi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Lewandowski'nin Münih'te takım doktoru Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt tarafından muayene dildiği belirtilirken,.sol diz ekleminin yanındaki kaval kemiğinde çatlak meydana geldiğinin tespit edildiği bildirildi.

Lewandowski'nin bacağının alçıya alınacağı ve 10 gün sonra çalışmalara başlayacağı ifade edilen açıklamada, Polonyalı golcünün yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Takımının Chelsea'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol atıp, 2 de asist yapan 32 yaşındaki yıldız, bu sezon Bayern formasıyla toplam 33 karşılaşmada 39 kez fileleri havalandırdı.

  1. 26.02.2020
  2. Güncelleme: 26.02.2020 19:54
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