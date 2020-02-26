Lewandowski en az 1 ay yok!

Alman devi Bayern Münih'in Chelsea ile oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sakatlanan Robert Lewandowski'den kötü haber geldi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Lewandowski'nin Münih'te takım doktoru Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt tarafından muayene dildiği belirtilirken,.sol diz ekleminin yanındaki kaval kemiğinde çatlak meydana geldiğinin tespit edildiği bildirildi.

Lewandowski'nin bacağının alçıya alınacağı ve 10 gün sonra çalışmalara başlayacağı ifade edilen açıklamada, Polonyalı golcünün yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Takımının Chelsea'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol atıp, 2 de asist yapan 32 yaşındaki yıldız, bu sezon Bayern formasıyla toplam 33 karşılaşmada 39 kez fileleri havalandırdı.