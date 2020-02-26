Lewandowski en az 1 ay yok!
Alman devi Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'den kötü haber geldi. Bavyera ekibi, Chelsea'yi deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sakatlanan yıldız futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. 32 yaşındaki santrfor bu sezon çıktığı 33 maçta 39 gol kaydetti.
Alman devi Bayern Münih'in Chelsea ile oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sakatlanan Robert Lewandowski'den kötü haber geldi.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, Lewandowski'nin Münih'te takım doktoru Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt tarafından muayene dildiği belirtilirken,.sol diz ekleminin yanındaki kaval kemiğinde çatlak meydana geldiğinin tespit edildiği bildirildi.
Lewandowski'nin bacağının alçıya alınacağı ve 10 gün sonra çalışmalara başlayacağı ifade edilen açıklamada, Polonyalı golcünün yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
Takımının Chelsea'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol atıp, 2 de asist yapan 32 yaşındaki yıldız, bu sezon Bayern formasıyla toplam 33 karşılaşmada 39 kez fileleri havalandırdı.
- 26.02.2020
- Güncelleme: 26.02.2020 19:54
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Yorum
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Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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