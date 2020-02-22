Schalke 04 Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Schalke 04 evinde zorlu bir mücadele oynayacak. Milli yıldızımız Ozan Kabak'ın da formasını giydiği ekip, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham deplasmanından galibiyetle dönen moralli Leipzig'i ağırlayacak.

SCHALKE 04 - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 23. haftasında oynanacak Schalke 04 - RB Leipzig karşılaşması TSİ 20:30'da başlayacak. Öte yandan mücadele S Sports 2 ve S Sport + kanallarından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

OZAN İÇİN 45 MİLYON

Aslan'dan 11 milyon euro'ya Stuttgart'a oradan 15 milyon euro'ya Schalke'ye giden Ozan Kabak değerini katlıyor. Transfermarkt değeri 22 milyon euro olarak gösterilen 19'luk stoper için Almanlar'ın 45 milyon euro fiyat biçtiği açıklandı..

OZAN: EN İYİSİ OLACAĞIM

Kariyerini Schalke'de sürdüren Galatasaray'ın eski stoperi Ozan Kabak, Bild'e konuştu. Genç futbolcu "Dünyanın en iyi savunma oyuncusu olmayı hayal ediyorum. Hedeflerimden biri de Premier Lig'de futbol oynamak. Birkaç yıl daha Almanya'da kalmak istiyorum. Sonrasında İngiltere'ye gidebilirim" dedi. Ozan Kabak, Cimbom'dan Stuttgart'a gitmişti. Schalke'ye transferi hakkında da "En doğru kararımdı" diye konuştu..