Schalke 04 Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanda Bundesliga'nın 23. haftasında milli yıldızımız Ozan Kabak'ın da formasını terlettiği Schalke 04, Veltins-Arena'da RB Leipzig'i konuk edecek. Ev sahibi Schalke 04, evinde alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanmak ve ilk 5 arasına girmek için mücadele edecek. Leipzig ise lig lideri Bayern Münih ile arasında olan 4 puanı kapatmak ve zorlu Schalke deplasmanından puan ya da puanlar çıkartmak istiyor. Peki Schalke 04 - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
Schalke 04 evinde zorlu bir mücadele oynayacak. Milli yıldızımız Ozan Kabak'ın da formasını giydiği ekip, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham deplasmanından galibiyetle dönen moralli Leipzig'i ağırlayacak.
SCHALKE 04 - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
Bundesliga'nın 23. haftasında oynanacak Schalke 04 - RB Leipzig karşılaşması TSİ 20:30'da başlayacak. Öte yandan mücadele S Sports 2 ve S Sport + kanallarından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.
OZAN İÇİN 45 MİLYON
Aslan'dan 11 milyon euro'ya Stuttgart'a oradan 15 milyon euro'ya Schalke'ye giden Ozan Kabak değerini katlıyor. Transfermarkt değeri 22 milyon euro olarak gösterilen 19'luk stoper için Almanlar'ın 45 milyon euro fiyat biçtiği açıklandı..
OZAN: EN İYİSİ OLACAĞIM
Kariyerini Schalke'de sürdüren Galatasaray'ın eski stoperi Ozan Kabak, Bild'e konuştu. Genç futbolcu "Dünyanın en iyi savunma oyuncusu olmayı hayal ediyorum. Hedeflerimden biri de Premier Lig'de futbol oynamak. Birkaç yıl daha Almanya'da kalmak istiyorum. Sonrasında İngiltere'ye gidebilirim" dedi. Ozan Kabak, Cimbom'dan Stuttgart'a gitmişti. Schalke'ye transferi hakkında da "En doğru kararımdı" diye konuştu..
- 22.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Schalke 04 Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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