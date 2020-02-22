Schalke 04 Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?  - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Schalke 04 Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

04 Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Schalke 04 Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanda Bundesliga'nın 23. haftasında milli yıldızımız 'ın da formasını terlettiği 04, Veltins-Arena'da RB Leipzig'i konuk edecek. Ev sahibi Schalke 04, evinde alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanmak ve ilk 5 arasına girmek için mücadele edecek. Leipzig ise lig lideri Bayern Münih ile arasında olan 4 puanı kapatmak ve zorlu Schalke deplasmanından puan ya da puanlar çıkartmak istiyor. Peki Schalke 04 - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

04 evinde zorlu bir mücadele oynayacak. Milli yıldızımız 'ın da formasını giydiği ekip, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham deplasmanından galibiyetle dönen moralli Leipzig'i ağırlayacak.

SCHALKE 04 - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 23. haftasında oynanacak Schalke 04 - RB Leipzig karşılaşması TSİ 20:30'da başlayacak. Öte yandan mücadele S Sports 2 ve S Sport + kanallarından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

OZAN İÇİN 45 MİLYON

Aslan'dan 11 milyon euro'ya Stuttgart'a oradan 15 milyon euro'ya Schalke'ye giden Ozan Kabak değerini katlıyor. Transfermarkt değeri 22 milyon euro olarak gösterilen 19'luk stoper için Almanlar'ın 45 milyon euro fiyat biçtiği açıklandı..

OZAN: EN İYİSİ OLACAĞIM

Kariyerini Schalke'de sürdüren Galatasaray'ın eski stoperi Ozan Kabak, Bild'e konuştu. Genç futbolcu "Dünyanın en iyi savunma oyuncusu olmayı hayal ediyorum. Hedeflerimden biri de Premier Lig'de futbol oynamak. Birkaç yıl daha Almanya'da kalmak istiyorum. Sonrasında İngiltere'ye gidebilirim" dedi. Ozan Kabak, Cimbom'dan Stuttgart'a gitmişti. Schalke'ye transferi hakkında da "En doğru kararımdı" diye konuştu..

  1. 22.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Schalke 04 Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN