Ozan Kabak performansıyla Almanya'da gündem oldu!

Almanya Bundesliga'da 13. haftanın açılış maçında Union Berlin'i 2-1 mağlup eden Schalke 04'te milli yıldız Ozan Kabak'ın performansı maça damga vurdu. Alman futbolseveler, maçı bir asistle tamamlayan genç stopere övgüler yağdırdı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
30 Kasım 2019 Cumartesi 09:27
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Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Alman ekibi Schalke 04, ligde Union Berlin'e karşı oynadıkları mücadeleyi 2-1 kazandı.
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Schalke, 23. dakikada Ozan Kabak'ın asisti sonrası Benito Raman'ın golüyle öne geçti. Union Berlin, 36. dakikada Marcus Ingvartsen'in penaltı golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü ise Alman asıllı Türk futbolcu Suat Serdar kaydetti.
Milli yıldızlardan Ozan Kabak maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Ahmed Kutucu ise 84. dakikada Raman'ın yerine oyuna dahil oldu.
Ozan Kabak, yaptığı asist ve gösterdiği performans ile Almanları etkilemeyi başardı. Milli futbolcu sosyal medyayı adeta salladı. İşte o yorumlardan bazıları...