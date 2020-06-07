Werder Bremen-Wolfsburg | CANLI

Bundesliga'da 30. hafta heyecanı devam ediyor... Günün ilk maçındaysa Werder Bremen ile Wolfsburg, Weserstadion'da kozlarını paylaşıyor. Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın formasını giydiği Werder Bremen küme düşme hattından kurtulmak, Wolfsburg ise UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'ne katılmak adına 3 puan için sahaya çıktı. Karşılaşmanın anlık skor takibi fotomac.com.tr'de...



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WERDER BREMEN 0-0 WOLFSBURG

WERDER BREMEN - WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 30. haftasında oynanan Werder Bremen - Wolfsburg maçı 7 Haziran Pazar TSİ 14.30'da başladı ve S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.

WERDER BREMEN - WOLFSBURG 11'LER

Werder Bremen: Pavlenka, Veljkovic, Moisander, Selassie, Friedl, Vogt, Klassen, Eggestein, Osako, Selke, Bartels.

Wolfsburg: Casteels, Roussillon, Mbbabu, Pongracic, Brooks, Brekalo, Steffen, Schlager, Arnold, Joao Victor, Weghorst.

MAÇLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Wolfsburg ile oynadığı son sekiz Bundesliga maçını kaybetmeyen Werder Bremen (6G 2B), rakibine karşı yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek için sahaya çıktı.



Wolfsburg'un Bundesliga tarihinde filelerini en fazla havalandırdığı rakibi Werder Bremen (45 maçta 78 gol).



Wolfsburg'u konuk ettiği son dört Bundesliga maçını kazanan Werder Bremen, son mağlubiyetini Mart 2015'te aldı (3-5).



Bundesliga'da 12 maçtır kazanamayan Werder Bremen (3B 9M), en üst lig seviyesindeki en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıktı.



Son Bundesliga maçını 3-0 kaybeden Werder Bremen, daha önce 342 dakika boyunca kalesini gole kapamıştı.



Werder Bremen, son 16 Bundesliga maçının sadece birinde rakip fileleri birden fazla kez havalandırabildi (2-2 vs Hertha Berlin).



Deplasmanda oynadığı son beş Bundesliga maçının dördünü kazanan Wolfsburg (1B), bu karşılaşmalarda ortalama üç gol kaydetti.



Son beş Bundesliga deplasmanında en az ikişer gol atan Wolfsburg, lig tarihinde altı maçlık bir seri yakalayamadı.



Bundesliga'nın ikinci yarısında en fazla kafa golü atan takım olan Wolfsburg (10), bu gollerin beşini lige verilen aradan sonra kaydetti.



Wolfsburg forması giyen Maximilian Arnold, Bundesliga kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı sezonu oynuyor (4 gol & 8 asist).