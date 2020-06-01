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01 Haziran 2020, Pazartesi
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2-4 | MAÇ SONUCU

Köln 2-4 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

'da 'ne katılma mücadelesi veren , 29. haftanın kapanış maçında konuk olduğu 'ü 4-2'lik skorla devirdi. Schick, Nkunku, Werner ve Olmo'nun golleriyle zafere uzanan konuk ekip, puanını 58'e yükseltip haftayı 3. sırada tamamladı.

'da 29. hafta heyecanı ile arasında oynanan maçla sona erdi.

Ligi ilk 4'te tamamlayıp 'ne katılmak isteyen Leipzig, ligin rahat takımlarından Köln karşısında 4-2'lik skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.

7'de Jhon Cordoba'nın golüyle 1-0 yenik duruma düşen konuk ekip, 20'de Patrik Schick, 38'de Christopher Nkunku ve 50'de Timo Werner'in golleriyle 3-1'i yakaladı.

Ev sahibi Köln, 55'te Anthony Modeste ile skoru 3-2'ye getirip umutlansa da iki dakika sonra sahne alan Dani Olmo farkı yeniden ikiye çıkardı: 2-4.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Leipzig kritik maçtan üç puanla ayrılmasını bildi.

Yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Leipzig, 58 puanla haftayı Dortmund'un 2 puan arkasında 3. sırada tamamladı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Köln ise 34 puanla 11. sırada kaldı.

  1. 01.06.2020
  2. Güncelleme: 01.06.2020 23:31
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