Köln 2-4 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'da 29. hafta heyecanı Köln ile Leipzig arasında oynanan maçla sona erdi.

Ligi ilk 4'te tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Leipzig, ligin rahat takımlarından Köln karşısında 4-2'lik skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.

7'de Jhon Cordoba'nın golüyle 1-0 yenik duruma düşen konuk ekip, 20'de Patrik Schick, 38'de Christopher Nkunku ve 50'de Timo Werner'in golleriyle 3-1'i yakaladı.

Ev sahibi Köln, 55'te Anthony Modeste ile skoru 3-2'ye getirip umutlansa da iki dakika sonra sahne alan Dani Olmo farkı yeniden ikiye çıkardı: 2-4.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Leipzig kritik maçtan üç puanla ayrılmasını bildi.

Yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Leipzig, 58 puanla haftayı Dortmund'un 2 puan arkasında 3. sırada tamamladı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Köln ise 34 puanla 11. sırada kaldı.