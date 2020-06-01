Almanya Bundesliga'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren RB Leipzig, 29. haftanın kapanış maçında konuk olduğu Köln'ü 4-2'lik skorla devirdi. Schick, Nkunku, Werner ve Olmo'nun golleriyle zafere uzanan konuk ekip, puanını 58'e yükseltip haftayı 3. sırada tamamladı.
Almanya Bundesliga'da 29. hafta heyecanı Köln ile Leipzig arasında oynanan maçla sona erdi.
Ligi ilk 4'te tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Leipzig, ligin rahat takımlarından Köln karşısında 4-2'lik skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.
7'de Jhon Cordoba'nın golüyle 1-0 yenik duruma düşen konuk ekip, 20'de Patrik Schick, 38'de Christopher Nkunku ve 50'de Timo Werner'in golleriyle 3-1'i yakaladı.
Ev sahibi Köln, 55'te Anthony Modeste ile skoru 3-2'ye getirip umutlansa da iki dakika sonra sahne alan Dani Olmo farkı yeniden ikiye çıkardı: 2-4.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Leipzig kritik maçtan üç puanla ayrılmasını bildi.
Yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Leipzig, 58 puanla haftayı Dortmund'un 2 puan arkasında 3. sırada tamamladı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Köln ise 34 puanla 11. sırada kaldı.
- 01.06.2020
- Güncelleme: 01.06.2020 23:31
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Köln 2-4 RB Leipzig | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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