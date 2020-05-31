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31 Mayıs 2020, Pazar
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’nin hasreti 11 maça çıktı

Schalke’nin hasreti 11 maça çıktı

'i konuk eden , peş peşe 4. yenilgisini aldı.

'i konuk eden , peş peşe 4. yenilgisini aldı. Ev sahibi ekibin galibiyet özlemi 11 maça çıkarken, düşme hattındaki Bremen ise 1-0'lık galibiyetle ile çok önemli bir 3 puan elde etti. Schalke'de milli futbolcumuz Ozan Kabak maça 11'de başlarken, yedekler arasında bulunan Ahmed Kutucu ise 58. dakikada oyuna girdi. Üst üste 4. yenilgisi alan ve galibiyet özlemi 11 maça çıkan Schalke 37 puanda kaldı.
  1. 31.5.2020
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