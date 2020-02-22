Hertha Berlin 0-5 Köln | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Köln, konuk olduğu Hertha Berlin'i 5-0'lık skorla darmadağın etti. Köln bu sonuçla son 8 haftada 6. galibiyetini alırken, Hertha'nın evindeki üç puan hasreti ise 5 maça çıktı.
Almanya Bundesliga'da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekibin kağışmasında Köln, Hertha Berlin'i deplasmanda 5-0 mağlup etti.
Maça hızlı başlayan Köln 4 ve 22'de Cordoba'nın golleriyle 2-0'ı yakaladı.
37'de Kainz farkı üçe çıkarırken, ilk yarı 3-0 tamamlandı.
İkinci devrede de etkili oyununu sürdüren konuk ekip 62'de bir kez daha sahne alan Kainz ile skoru 4-0 yaptı.
Karşılaşmada son sözü 69. dakikada Uth söyledi.
Son 8 haftada 6. galibiyetini alan Köln puanını 26'ya yükseltirken, evinde 5 maçtır kazanamayan Hertha ise 26 puanda kaldı.
- 22.02.2020
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