Freiburg 0-2 Fortuna Düsseldorf | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Kaan ve Kenan'lı Düsseldorf 6 hafta sonra güldü

0-2 | MAÇ SONUCU

Freiburg 0-2 Fortuna Düsseldorf | MAÇ SONUCU

'nın 23. haftasında 'a konuk olan , rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Düsseldorf'ta milli futbolcular ve 90 dakika görev yaptı.

'da düşme hattında yer alan , Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren 'a konuk oldu.

Düsseldorf 36. dakikada Andre Hoffmann'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Ev sahibi Freiburg ikinci yarıda beraberlik için rakip kaleye yüklenirken,savunmada geçit vermeyen Düllsedor 61'de Erik Thommy ile farkı ikiye çıkardı: 0-2.

Kalan dakikalarda skoru koruyan Düsseldorf kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı.

Ligde 6 hafta sonra kazanan 16. sıradaki Fortuna Düsseldorf puanını 20'ye yükseltirken, 8. basamaktaki Freiburg ise 33 puanda kaldı.

  1. 22.02.2020
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