Freiburg 0-2 Fortuna Düsseldorf | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Freiburg'a konuk olan Fortuna Düsseldorf, rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Düsseldorf'ta milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman 90 dakika görev yaptı.
Almanya Bundesliga'da düşme hattında yer alan Fortuna Düsseldorf, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Freiburg'a konuk oldu.
Düsseldorf 36. dakikada Andre Hoffmann'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Ev sahibi Freiburg ikinci yarıda beraberlik için rakip kaleye yüklenirken,savunmada geçit vermeyen Düllsedor 61'de Erik Thommy ile farkı ikiye çıkardı: 0-2.
Kalan dakikalarda skoru koruyan Düsseldorf kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı.
Ligde 6 hafta sonra kazanan 16. sıradaki Fortuna Düsseldorf puanını 20'ye yükseltirken, 8. basamaktaki Freiburg ise 33 puanda kaldı.
- 22.02.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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