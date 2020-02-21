Bayern Münih Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında lider Bayern Münih, evinde ligin son sırasında bulunan Paderborn'u ağırlayacak. Alman devi, alacağı galibiyetle bir alt sırasında bulunan rakibi Leipzig'den uzaklaşmak isterken, Paderborn zorlu Münih deplasmanından puan ya da puanlar çıkartmak için savaşacak. Peki, Bayern Münih - Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
Alman devi Bayern Münih, sahasında ligin son sırasında bulunan Paderborn ile karşı karşıya gelecek. Ligde zirvede bulunan Bayern Münih, alacağı galibiyetle şampiyonluk yolundaki yürüyüşüne emin adımlarla devam etmek isterken, Paderborn zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek için mücadele edecek.
BAYERN MUNIH - PADERBORN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Paderborn karşılaşması saat 21.30'a başlayacak. Öte yandan bu nefes kesecek mücadelenin yayıncısı S sports olarak belirlendi.
MUHTEMEL 11'LER
BAYERN MUNIH: Neuer; Davies, Hernandez, Alaba, Odriozola; Kimmich, Thiago; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski.
PADERBORN: Zingerle; Jans, Strohdiek, Schonlau, Holtmann; Fridjonsson, Pröger, Gjasula, Vasiliadis, Antwi-Adjei; Srbeny.
EKSİKLER, CEZALILAR
Bayern Münih: Niklas Süle, Ivan Perisic, Benjamin Pavard, Jerome Boateng, Javi Martinez.
Paderborn: Abdelhamid Sabiri, Luca Kilian, Jamilu Collins.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
* Bayern Münih'in son 18 maçın 16'sında 2.5 gol barajı aşıldı.
* Bayern Münih, Paderborn'a karşı oynadığı son 5 maçı kazandı ve bu maçlarda en az 3 gol attı.
* Bayern Münih, evinde oynadığı son 24 lig maçının 22'sinde yenilmedi.
* Bayern Münih, Paderborn ile oynadığı son 4 maçın hem ilk yarı, hem de ikinci yarısını kazandı.
* Bayern Münih, ligde oynadığı son 3 iç saha maçında kalesini gole kapattı.
* Paderborn'un ligde oynadığı son 4 deplasman maçında 2.5 gol barajı aşılmadı.
* Bayern Münih, son 8 lig maçının 7'sinde en az 2 gol attı.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Bayern Münih Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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