Bayern Münih Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler  - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Bayern Münih Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

'nın 23. haftasında lider , evinde ligin son sırasında bulunan Paderborn'u ağırlayacak. Alman devi, alacağı galibiyetle bir alt sırasında bulunan rakibi Leipzig'den uzaklaşmak isterken, Paderborn zorlu Münih deplasmanından puan ya da puanlar çıkartmak için savaşacak. Peki, Bayern Münih - Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

Alman devi , sahasında ligin son sırasında bulunan Paderborn ile karşı karşıya gelecek. Ligde zirvede bulunan Bayern Münih, alacağı galibiyetle şampiyonluk yolundaki yürüyüşüne emin adımlarla devam etmek isterken, Paderborn zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek için mücadele edecek.

BAYERN MUNIH - PADERBORN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Paderborn karşılaşması saat 21.30'a başlayacak. Öte yandan bu nefes kesecek mücadelenin yayıncısı S sports olarak belirlendi.

MUHTEMEL 11'LER

BAYERN MUNIH: Neuer; Davies, Hernandez, Alaba, Odriozola; Kimmich, Thiago; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski.

PADERBORN: Zingerle; Jans, Strohdiek, Schonlau, Holtmann; Fridjonsson, Pröger, Gjasula, Vasiliadis, Antwi-Adjei; Srbeny.

EKSİKLER, CEZALILAR

Bayern Münih: Niklas Süle, Ivan Perisic, Benjamin Pavard, Jerome Boateng, Javi Martinez.

Paderborn: Abdelhamid Sabiri, Luca Kilian, Jamilu Collins.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

* Bayern Münih'in son 18 maçın 16'sında 2.5 gol barajı aşıldı.

* Bayern Münih, Paderborn'a karşı oynadığı son 5 maçı kazandı ve bu maçlarda en az 3 gol attı.

* Bayern Münih, evinde oynadığı son 24 lig maçının 22'sinde yenilmedi.

* Bayern Münih, Paderborn ile oynadığı son 4 maçın hem ilk yarı, hem de ikinci yarısını kazandı.

* Bayern Münih, ligde oynadığı son 3 iç saha maçında kalesini gole kapattı.

* Paderborn'un ligde oynadığı son 4 deplasman maçında 2.5 gol barajı aşılmadı.

* Bayern Münih, son 8 lig maçının 7'sinde en az 2 gol attı.

  1. 21.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayern Münih Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN