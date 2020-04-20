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20 Nisan 2020, Pazartesi
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'da onay çıktı! Ligler o tarihte başlayabilir

Almanya'da onay çıktı! Ligler o tarihte başlayabilir

Corona virüsü nedeniyle ertelenen Bundesliga'nın içinde yeniden başlayabileceği öğrenildi. Video konferans yöntemiyle toplantı yapan 14 eyaletin spor bakanları, ülkede futbola yeniden izin verilmesi konusunda fikir birliğine vardılar.

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilen 'da bugün bir araya gelen 14 eyaletin spor bakanları ortası veya sonunda futbola yeniden izin verilmesinin düşünülebileceği konusunda fikir birliğine vardıklarını açıkladılar.

SON KARARI MERKEL VERECEK

Ajansspor'da yer alan habere göre, video konferans toplantısında bir araya gelen spor bakanları, diğer sporlar ve halkın dışarıda spor yapması için de adım adım ilerleyen bir plan üzerinde çalışılmasına karar verdiler. Futbola izin konusunda henüz bir açıklama yapmayan eyalet spor bakanları, birkaç gün içinde bir tavsiye kararı alarak, kararı 30 Nisan'da Başbakan 'e iletecekler.

Bundesliga'nın yeniden başlaması için Almanya Federasyonu'nun (DFL) çok katı tıbbi ve hijyenik önlemler alması gerektiğini belirten spor bakanları sözcüsü, maçların mümkün olan en az personel ile gerçekleştirilmesi gerektiğini federasyona ilettiklerini açıkladı.

  1. 20.04.2020
  2. Güncelleme: 20.04.2020 21:13
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