Almanya'da onay çıktı! Ligler o tarihte başlayabilir
Corona virüsü nedeniyle ertelenen Almanya Bundesliga'nın mayıs ayı içinde yeniden başlayabileceği öğrenildi. Video konferans yöntemiyle toplantı yapan 14 eyaletin spor bakanları, ülkede futbola yeniden izin verilmesi konusunda fikir birliğine vardılar.
Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilen Almanya'da bugün bir araya gelen 14 eyaletin spor bakanları mayıs ayı ortası veya sonunda futbola yeniden izin verilmesinin düşünülebileceği konusunda fikir birliğine vardıklarını açıkladılar.
SON KARARI MERKEL VERECEK
Ajansspor'da yer alan habere göre, video konferans toplantısında bir araya gelen spor bakanları, diğer sporlar ve halkın dışarıda spor yapması için de adım adım ilerleyen bir plan üzerinde çalışılmasına karar verdiler. Futbola izin konusunda henüz bir açıklama yapmayan eyalet spor bakanları, birkaç gün içinde bir tavsiye kararı alarak, kararı 30 Nisan'da Başbakan Angela Merkel'e iletecekler.
Bundesliga'nın yeniden başlaması için Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFL) çok katı tıbbi ve hijyenik önlemler alması gerektiğini belirten spor bakanları sözcüsü, maçların mümkün olan en az personel ile gerçekleştirilmesi gerektiğini federasyona ilettiklerini açıkladı.
- 20.04.2020
- Güncelleme: 20.04.2020 21:13
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