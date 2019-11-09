Arsene Wenger'den Bayern Münih itirafı
Alman devi Bayern Münih'te teknik direktör Niko Kovac'ın görevine son verilmişti. Tecrübeli teknik adam Arsene Wenger ise yaptığı açıklama ile Bavyera ekibinden teklif aldığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Niko Kovac'ın görevine son verilmişti.
Yeni hoca arayışında olan Bayern'le adı sık sık anılan Fransız çalıştırıcı Arsene Wenger, Bavyera ekibinden teklif aldığını duyurdu. "Rummenige beni aradı. En fazla 5 dakika görüştük. Bana Bayern'i çalıştırmanın ilgimi çekip çekemeyeceğini sordu. Ben de düşünmek için süre istedim. Gelecek hafta tekrar görüşme yapacağız" ifadelerini kullandı.
Wenger daha önce de yaptığı açıklamada, Alman ekibini çalıştırmaya sıcak baktığını ifade etmişti. Arsenal'da 22 yıl görev yapan 70 yaşındaki tecrübeli teknik adam, geçen sene takımdan ayrılmıştı.
- 09.11.2019
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Arsene Wenger'den Bayern Münih itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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