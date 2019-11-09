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09 Kasım 2019, Cumartesi
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'den itirafı

Arsene Wenger'den Bayern Münih itirafı

Alman devi 'te teknik direktör 'ın görevine son verilmişti. Tecrübeli teknik adam ise yaptığı açıklama ile Bavyera ekibinden teklif aldığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Almanya Bundesliga ekiplerinden 'te karşısında alınan 5-1'lik yenilginin ardından teknik direktör 'ın görevine son verilmişti.

Yeni hoca arayışında olan Bayern'le adı sık sık anılan Fransız çalıştırıcı , Bavyera ekibinden teklif aldığını duyurdu. "Rummenige beni aradı. En fazla 5 dakika görüştük. Bana Bayern'i çalıştırmanın ilgimi çekip çekemeyeceğini sordu. Ben de düşünmek için süre istedim. Gelecek hafta tekrar görüşme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Wenger daha önce de yaptığı açıklamada, Alman ekibini çalıştırmaya sıcak baktığını ifade etmişti. 'da 22 yıl görev yapan 70 yaşındaki tecrübeli teknik adam, geçen sene takımdan ayrılmıştı.

  1. 09.11.2019
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