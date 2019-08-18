Son dakika... Ömer Toprak hastaneye kaldırıldı! Ömer Toprak'ın sağlık durumu nasıl? Ömer Toprak kimdir ve hangi takımda oynuyor? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
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Haberler Almanya Bundesliga Haberleri Son dakika... Ömer Toprak hastaneye kaldırıldı! Ömer Toprak'ın sağlık durumu nasıl? Ömer Toprak kimdir ve hangi takımda oynuyor?

Son dakika... hastaneye kaldırıldı! Ömer Toprak'ın sağlık durumu nasıl? ve hangi takımda oynuyor?

Son dakika... Ömer Toprak hastaneye kaldırıldı! Ömer Toprak'ın sağlık durumu nasıl? Ömer Toprak kimdir ve hangi takımda oynuyor?

Son dakika haberine göre; Almanya Bundesliga'da top koşturan Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı. 'in Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Ömer Toprak, ligdeki ilk maçında sağlık sorunu yaşadı. Ömer Toprak, 21 Temmuz 1989 tarihinde Ravensburg, Almanya’da doğmuştur. Aslen Sivas’lıdır. Dedesi zamanında işçi olarak Almanya’ya gitmiş ve aile oraya yerleşmiştir. Harun Toprak (d.1987) adında futbolcu olan abisi vardır. Peki Ömer Toprak son dakika sağlık durumu nasıl? hangi takımda oynuyor? İşte ayrıntılar...

Son dakika haberi: Milli futbolcumuz , - Fortuna Düsseldorf maçının son anlarında oyundan çıktıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Nefes almakta sorun yaşayan, Ömer Toprak'ın birkaç gün gözlem altında olacağı duyuruldu.

Bundesliga ekibinin 3-1 mağlup olduğu Fortuna Düsseldorf karşılaşmanın 82. dakikasında Ömer Toprak, oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Joshua Sargent'e bıraktı. Werder Bremen'in teknik direktörü Kohfeldt, konuya ilgili "Ömer, detaylı inceleme için hastaneye götürüldü" şeklinde açıklama yaptı.

Nefes almakta sorun yaşayan savunma oyuncusunun, maç sonrasında hastaneye götürüldüğü ancak bir bulguya rastlanmadığı belirtilirken, milli futbolcunun birkaç gün gözlem altında olacağı duyuruldu.

ÖMER TOPRAK KİMDİR?

Ömer Toprak, 21 Temmuz 1989 tarihinde Ravensburg, Almanya'da doğmuştur. Aslen Sivas'lıdır. Dedesi zamanında işçi olarak Almanya'ya gitmiş ve aile oraya yerleşmiştir. Harun Toprak (d.1987) adında futbolcu olan abisi vardır. Futbola doğduğu şehirde TSB Ravensburg takımının altyapısında başladı. Ömer Toprak Daha sonra FV Ravensburg takımına geçti. Türkiye'deki lise düzeyi eğitime denk gelen 13 yıl süren abitur eğitimini tamamladı. Ömer Toprak, 2005 yılında Freiburg futbol takımında oynamaya başladı. 2007 yılında profesyonel olarak Freiburg'un U-19 takımında oynamaya başladı. 2008 yılında da Almanya U-19 milli takımında oynadı.

  1. 18.08.2019
  2. Güncelleme: 18.08.2019 14:07
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Son dakika... Ömer Toprak hastaneye kaldırıldı! Ömer Toprak'ın sağlık durumu nasıl? Ömer Toprak kimdir ve hangi takımda oynuyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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