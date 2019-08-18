Son dakika... Ömer Toprak hastaneye kaldırıldı! Ömer Toprak'ın sağlık durumu nasıl? Ömer Toprak kimdir ve hangi takımda oynuyor?
Son dakika haberine göre; Almanya Bundesliga'da top koşturan Milli futbolcumuz Ömer Toprak hastaneye kaldırıldı. Werder Bremen'in Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Ömer Toprak, ligdeki ilk maçında sağlık sorunu yaşadı. Ömer Toprak, 21 Temmuz 1989 tarihinde Ravensburg, Almanya’da doğmuştur. Aslen Sivas’lıdır. Dedesi zamanında işçi olarak Almanya’ya gitmiş ve aile oraya yerleşmiştir. Harun Toprak (d.1987) adında futbolcu olan abisi vardır. Peki Ömer Toprak son dakika sağlık durumu nasıl? Ömer Toprak kimdir hangi takımda oynuyor? İşte ayrıntılar...
Son dakika haberi: Milli futbolcumuz Ömer Toprak, Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf maçının son anlarında oyundan çıktıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Nefes almakta sorun yaşayan, Ömer Toprak'ın birkaç gün gözlem altında olacağı duyuruldu.
Bundesliga ekibinin 3-1 mağlup olduğu Fortuna Düsseldorf karşılaşmanın 82. dakikasında Ömer Toprak, oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Joshua Sargent'e bıraktı. Werder Bremen'in teknik direktörü Kohfeldt, konuya ilgili "Ömer, detaylı inceleme için hastaneye götürüldü" şeklinde açıklama yaptı.
Nefes almakta sorun yaşayan savunma oyuncusunun, maç sonrasında hastaneye götürüldüğü ancak bir bulguya rastlanmadığı belirtilirken, milli futbolcunun birkaç gün gözlem altında olacağı duyuruldu.
ÖMER TOPRAK KİMDİR?
Ömer Toprak, 21 Temmuz 1989 tarihinde Ravensburg, Almanya'da doğmuştur. Aslen Sivas'lıdır. Dedesi zamanında işçi olarak Almanya'ya gitmiş ve aile oraya yerleşmiştir. Harun Toprak (d.1987) adında futbolcu olan abisi vardır. Futbola doğduğu şehirde TSB Ravensburg takımının altyapısında başladı. Ömer Toprak Daha sonra FV Ravensburg takımına geçti. Türkiye'deki lise düzeyi eğitime denk gelen 13 yıl süren abitur eğitimini tamamladı. Ömer Toprak, 2005 yılında Freiburg futbol takımında oynamaya başladı. 2007 yılında profesyonel olarak Freiburg'un U-19 takımında oynamaya başladı. 2008 yılında da Almanya U-19 milli takımında oynadı.
- 18.08.2019
- Güncelleme: 18.08.2019 14:07
- Galatasaray'da Hasan Şaş kararı! İstifa sonrası... Son dakika haberleri
- Ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'yi açıkladı! Son dakika transfer haberleri...
- Galatasaray'da sürpriz: Forvet beklenirken stoper...
- Galatasaray'a kötü haber! Hocası açıkladı
- Fenerbahçe'de veda ve kapanan tarihi dönem! Volkan Demirel... Son dakika haberleri
-
Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
-
35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
-
Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Son dakika... Ömer Toprak hastaneye kaldırıldı! Ömer Toprak'ın sağlık durumu nasıl? Ömer Toprak kimdir ve hangi takımda oynuyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.