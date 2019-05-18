Almanya Bunesliga'da Bayern Münih şampiyon!
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Bunesliga'da Bayern şampiyon!

Almanya Bunesliga'da Bayern Münih şampiyon!

Bayern , sahasında Frankfurt'u 5-1 mağlup ederek, Bunesliga'da üst üste 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Son maça 75 puanla giren Bayern , evinde ağırladığı 'u 5-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 'i iki puan geriden takip eden ise deplasmanda 'ı 2-0 mağlup etmesine rağmen bu sonuç şampiyonluk için yeterli olmadı ve ligi ikinci sırada tamamladı.

Gelecek sezonda FC Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Şampiyonlar Ligi'nde; Borussia Mönchengladbach, VFL Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazandı.

Hannover 96 ile Nürnberg bir alt lige düşerken, 28 puanla 16'ncı sırada yer alan Ozan Kabak'ın formasını giydiği VFB Stuttgart ise 2'nci 'yı 3'üncü bitirecek takım ile play-out maçında karşılaşacak.

  1. 18.05.2019
  2. Güncelleme: 18.05.2019 19:15
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