Bayern Münih, sahasında Frankfurt'u 5-1 mağlup ederek, Bunesliga'da üst üste 7. şampiyonluğuna ulaştı.
Son maça 75 puanla giren Bayern Münih, evinde ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 5-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bayern Münih'i iki puan geriden takip eden Borussia Dortmund ise deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup etmesine rağmen bu sonuç şampiyonluk için yeterli olmadı ve ligi ikinci sırada tamamladı.
Gelecek sezonda FC Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde; Borussia Mönchengladbach, VFL Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazandı.
Hannover 96 ile Nürnberg bir alt lige düşerken, 28 puanla 16'ncı sırada yer alan Ozan Kabak'ın formasını giydiği VFB Stuttgart ise 2'nci Bundesliga'yı 3'üncü bitirecek takım ile play-out maçında karşılaşacak.
- 18.05.2019
- Güncelleme: 18.05.2019 19:15
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
Almanya Bunesliga'da Bayern Münih şampiyon! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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