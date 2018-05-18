Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf'a transfer oldu – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    , 'a oldu

    <a href="/index/kenan-karaman?id=fadcffa9-07f1-4dcd-8b70-88944678c77c" class="" rel="tag">Kenan Karaman</a>, <a href="/index/fortuna-dusseldorf?id=54a697ed-94ad-4e42-9891-70115c40b7be" class="" rel="tag">Fortuna Düsseldorf</a>'a <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> oldu

    , etti.

    Bundesliga ekiplerinden formasını giyen , Bundesliga'nın yeni ekibi 'a oldu. Milli futbolcu 'ın da forma giydiği 'a olan Kenan, bu sezon Bundesliga'da 22 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti.

    Geçen hafta sona eren 2'nci Lig'inde şampiyon olarak Bundesliga'ya yükselme başarısı gösteren , 'da forma giyen 24 yaşında ki forvet oyuncusu 'ı renklerine bağladı. Bundesliga'nın yeni ekibi Fortuna Düsseldorf, ile 2021 yılına kadar mukavele imzaladı.

    TSG Hoffenheim'den Hannover'e olan Kenan Karaman, 2014 yılından beri bu kulüpte forma giyiyor.

    1. 18.5.2018 19:17
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