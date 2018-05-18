Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf'a transfer oldu
Fortuna Düsseldorf, Kenan Karaman'ı transfer etti.
Bundesliga ekiplerinden Hannover 96 formasını giyen Kenan Karaman, Bundesliga'nın yeni ekibi Fortuna Düsseldorf'a transfer oldu. Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın da forma giydiği Fortuna Düsseldorf'a transfer olan Kenan, bu sezon Bundesliga'da 22 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti.
Geçen hafta sona eren Almanya 2'nci Lig'inde şampiyon olarak Bundesliga'ya yükselme başarısı gösteren Fortuna Düsseldorf, Hannover 96'da forma giyen 24 yaşında ki forvet oyuncusu Kenan Karaman'ı renklerine bağladı. Bundesliga'nın yeni ekibi Fortuna Düsseldorf, Kenan Karaman ile 2021 yılına kadar mukavele imzaladı.
TSG Hoffenheim'den Hannover'e transfer olan Kenan Karaman, 2014 yılından beri bu kulüpte forma giyiyor.
- 18.5.2018 19:17
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Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf'a transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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