Alanya’dan gol şov

Üst sıraları hedefleyen iki takım Alanya'da kozlarını paylaştı. Akdeniz ekibi, güçlü rakibini; 26'da Hadergjonaj, 31'de Hwang, 63'te Lima, 81'de İbrahim ve 88'de Janvier'le 5-0 kazandı. Alanya 4 maç sonra kazanırken, Körfez temsilcisi ise 2'de sıfır çekti.

HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET

Alanyaspor Teknik Direktörü Pereira, çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Selçuk İnan'ın cezası nedeniyle Kocaelispor'un başında maça çıkan yardımcısı Volkan Kazak ise bireysel hatalardan yakındı.