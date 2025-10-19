Corendon Alanyaspor-Göztepe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 9. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Alanya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE CORENDON ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Ruan, Lima, Aliti, Duarte, Yusuf, Makouta, Maestro, İbrahim, Hagi, Ogundu.
Göztepe: Lis, Furkan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Cherni, Miroshi, Rhaldney, Efkan, Janderson, Juan
CORENDON ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Corendon Alanyaspor-Göztepe maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.