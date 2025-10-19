CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Alanyaspor Corendon Alanyaspor-Göztepe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 9. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Alanya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 16:47
İŞTE CORENDON ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Ruan, Lima, Aliti, Duarte, Yusuf, Makouta, Maestro, İbrahim, Hagi, Ogundu.

Göztepe: Lis, Furkan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Cherni, Miroshi, Rhaldney, Efkan, Janderson, Juan

CORENDON ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor-Göztepe maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

