Alanyaspor Young Boys'un yıldızı Elia Meschack'i kadrosuna kattı

Transfer döneminin bitmesine saatler kala son olarak Beşiktaş'ı 2-0 yenen Alanyaspor'dan transfer atağı geldi. Alanyaspor, Young Boys'un Demokratik Kongolu milli forveti Elia Meschack ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Elia Meschack geçtiğimiz sezon 31 maçta forma şansı bulmuş 2 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.
🤝🏻 Hoş geldin Meschack! Kulübümüz, son olarak Young Boys takımında forma giyen Demokratik Kongolu milli forvet oyuncu Elia Meschack ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.#CorendonAlanyaspor pic.twitter.com/uQyl9RyBkn— Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) September 12, 2025