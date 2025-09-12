CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Alanyaspor Alanyaspor Young Boys'un yıldızı Elia Meschack'i kadrosuna kattı

Alanyaspor Young Boys'un yıldızı Elia Meschack'i kadrosuna kattı

Alanyaspor, Young Boys'un Demokratik Kongolu milli forveti Elia Meschack ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 13:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alanyaspor Young Boys'un yıldızı Elia Meschack'i kadrosuna kattı

Transfer döneminin bitmesine saatler kala son olarak Beşiktaş'ı 2-0 yenen Alanyaspor'dan transfer atağı geldi. Alanyaspor, Young Boys'un Demokratik Kongolu milli forveti Elia Meschack ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Elia Meschack geçtiğimiz sezon 31 maçta forma şansı bulmuş 2 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Okan Buruk’tan stoper kararı!
Transferin son gününde ayrılık!
DİĞER
'Gözleri KaraDeniz'de Azil intikam için İstanbul’a gelir
Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıkıyor! 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebi
Icardi’den G.Saray kararı!
İşte Tedesco’nun F.Bahçe'deki sistemi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yılmaz: Tek hedefimiz kazanmak Yılmaz: Tek hedefimiz kazanmak 12:22
Manisa FK'nın genç yıldız adayı Galatasaray'da Manisa FK'nın genç yıldız adayı Galatasaray'da 11:33
Fernandez: Türkiye'nin şampiyonluğu sürpriz olmaz! Fernandez: Türkiye'nin şampiyonluğu sürpriz olmaz! 11:30
Transferin son gününde ayrılık! Transferin son gününde ayrılık! 11:17
Süper Lig’de 5. hafta heyecanı! Süper Lig’de 5. hafta heyecanı! 11:05
"Burada olduğum için çok mutluyum." "Burada olduğum için çok mutluyum." 10:56
Daha Eski
Okan Buruk’tan stoper kararı! Okan Buruk’tan stoper kararı! 10:51
Icardi’den G.Saray kararı! Icardi’den G.Saray kararı! 10:28
İşte Tedesco’nun F.Bahçe'deki sistemi! İşte Tedesco’nun F.Bahçe'deki sistemi! 09:48
F.Bahçe'de hedef 8 numara! F.Bahçe'de hedef 8 numara! 09:38
Galatasaray Eyüpspor'a konuk olacak Galatasaray Eyüpspor'a konuk olacak 09:37
Ediz Gürel Dünya şampiyonunu yendi! Ediz Gürel Dünya şampiyonunu yendi! 09:32