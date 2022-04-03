Alanyaspor - Rizespor maçı CANLI izle! Alanya Rize maçı canlı anlatım

Alanyaspor ile Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyisoy ve Çağlar Uyarcan yapıyor.
ALANYASPOR - RİZESPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Alanyaspor:Marafona, Efecan, Efkan, Novais, Fatih, Candeias, Emre, Juanfran, Borja, Furkan, Tayfur
Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Cemali, Phiri, Gedson, Boyd, Sabo, Alper Potuk, Pohjanpalo
ALANYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Alanyaspor - Rizespor maçı 3 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başladı. Kritik müsabaka beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.