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Alanyaspor - Rizespor maçı CANLI izle! Alanya Rize maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Alanyaspor sahasında Rizespor'u konuk ediyor. Avrupa hedefi olan Akdeniz ekibi mutlak galibiyet hedefliyor. Küme düşme potasında bulunan Rizespor ise güçlü rakibini devirip kritik deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Alanyaspor - Rizespor maçının CANLI anlatımı ve tüm detaylarına fotomac.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 15:56
Alanyaspor - Rizespor maçı CANLI izle! Alanya Rize maçı canlı anlatım

Alanyaspor ile Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyisoy ve Çağlar Uyarcan yapıyor.

ALANYASPOR - RİZESPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Alanyaspor:Marafona, Efecan, Efkan, Novais, Fatih, Candeias, Emre, Juanfran, Borja, Furkan, Tayfur

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Cemali, Phiri, Gedson, Boyd, Sabo, Alper Potuk, Pohjanpalo

ALANYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Alanyaspor - Rizespor maçı 3 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başladı. Kritik müsabaka beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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