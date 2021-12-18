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Alanyaspor-Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 17. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 17. hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 18:57 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 19:15
Alanyaspor-Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 17. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 17. hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ALANYASPOR-ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Umut, Fatih, Efecan, Novais, Davidson, Diedhiou

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Kaan, Tayyip, Samet, Svensson, Stambouli, Gökhan, Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli

ALANYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 19.00'da çalan Alanyaspor-Adana Demirspor maçı beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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