Haberler Alanyaspor Alanyaspor-BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Alanyaspor-BB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

'in 41. haftasında bir yanda şampiyonluk bir yanda da kümede kalma mücadelesi nefes kesiyor. 57 puanla ligde 7. sırada bulunan sahasında, küme düşme hattında yer alan 37 puanlı 'u ağırlayacak. Zorlu mücadelenin başlama saati ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Alanyaspor-BB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 11:57
Alanyaspor-BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

'de bitime iki hafta kala, kümede kalma yarışı nefesleri kesiyor. Ligde 7. sırada yer alan , sahasında BB 'u konuk edecek. Son haftayı bay geçecek olan 'un durumu oldukça kritik. Dadaşlar, Alanya'da kazanıp Kayseri'nin mağlubiyetini bekleyecek. Kayseri berabere kalır veya kazanırsa Erzurumspor ligden düşecek.

ALANYASPOR-BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor'un sahasında 'u konuk edeceği karşılaşma bugün saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 4 kanalından yayınlanacak.

LİGDE 4. RANDEVU

Bugüne kadar Alanyaspor ve Erzurumspor ligde 3 kez karşı karşıya gelirken, her iki takımın da 1'er galibiyeti bulunuyor. 1 maçta ise puanlar paylaşıldı. Ligin ilk yarısında Erzurum'da oynanan müsabaka 1-1 sona ermişti. Alanyaspor'da sakatlıkları bulunan , , 'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Alanyaspor'da ayrıca , , ve sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular Erzurumspor maçında kart görmeleri durumunda ligin son haftası deplasmanda oynanacak mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

YILMAZ VURAL'LA YOLLAR AYRILDI

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, mağlubiyetinden sonra teknik direktör 'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Vural, mavi-beyazlıların bu sezon çalıştığı 5. teknik adamdı.

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