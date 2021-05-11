Alanyaspor-BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Süper Lig'de bitime iki hafta kala, kümede kalma yarışı nefesleri kesiyor. Ligde 7. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor, sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Son haftayı bay geçecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un durumu oldukça kritik. Dadaşlar, Alanya'da kazanıp Kayseri'nin mağlubiyetini bekleyecek. Kayseri berabere kalır veya kazanırsa Erzurumspor ligden düşecek.

ALANYASPOR-BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor'un sahasında BB Erzurumspor'u konuk edeceği karşılaşma bugün saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 4 kanalından yayınlanacak.

LİGDE 4. RANDEVU

Bugüne kadar Alanyaspor ve Erzurumspor ligde 3 kez karşı karşıya gelirken, her iki takımın da 1'er galibiyeti bulunuyor. 1 maçta ise puanlar paylaşıldı. Ligin ilk yarısında Erzurum'da oynanan müsabaka 1-1 sona ermişti. Alanyaspor'da sakatlıkları bulunan Khouma Babacar, Salih Uçan, Ahmet Gülay'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Alanyaspor'da ayrıca Efecan Karaca, François Moubandje, Jose Marafona ve Manolis Siopis sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular Erzurumspor maçında kart görmeleri durumunda ligin son haftası deplasmanda oynanacak MKE Ankaragücü mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

YILMAZ VURAL'LA YOLLAR AYRILDI

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra teknik direktör Yılmaz Vural'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Vural, mavi-beyazlıların bu sezon çalıştığı 5. teknik adamdı.

