Junior Fernandes El-İttihad'da!
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekiplerden Alanyaspor'da kadroya katılan isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yollar ayrılıyor. Bu isimlerden olan Junior Fernandes'in de yeni takımı belli oldu.
Alanyaspor'un 2017 yılında Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Junior Fernandes'in Türkiye macerası sona erdi. Alanya ekibiyle yollarını ayıran 32 yaşındaki futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-İttihad Kalba'ya imza attı.
8 GOL 4 ASİST
Geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, 8 gol 4 de asist yapmıştı.
- 19.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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