Junior Fernandes El-İttihad'da! - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Alanyaspor Süper Lig'e veda etmişti! İşte yeni takımı

El-İttihad'da!

Junior Fernandes El-İttihad'da!

'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekiplerden 'da kadroya katılan isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yollar ayrılıyor. Bu isimlerden olan 'in de yeni takımı belli oldu.

'un 2017 yılında 'den transfer ettiği 'in macerası sona erdi. Alanya ekibiyle yollarını ayıran 32 yaşındaki futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-İttihad Kalba'ya imza attı.

8 GOL 4 ASİST
Geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, 8 gol 4 de asist yapmıştı.

  1. 19.08.2020
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