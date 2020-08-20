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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Fernandes, BAE ekibi Kalba’da

Fernandes, BAE ekibi Kalba’da

ile sözleşmesi sona eren , El-İttihad Kalba'ya oldu.

ile sözleşmesi sona eren , El-İttihad Kalba'ya oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi, 32 yaşındaki Şilili kanat oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı. ekibinin 'den önce kiralayıp sonra renklerine bağladığı tecrübeli sol açık, 2017 yılından bu yana 108 maça çıktı ve 37 gol attı. Geçen sezon forma giydiği 38 maçta 12 gol, 8 asist yaptı.
  1. 20.8.2020
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