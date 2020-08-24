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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Alanya’ya Kosovalı golcü

Alanya’ya Kosovalı golcü

Cisse’yle anlaşamayan ekibi, ’nın Ballkani takımından 21 yaşındaki ’yla anlaştı. Transferi Ballkani Başkanı duyurdu.

Avrupa'da mücadele edecek , transferde hız kesmiyor. Ajansspor'un haberine göre; yıldız golcüsü Cisse'yle anlaşamayan ekibi, rotasını 'ya çevirdi ve Ballkani'nin golcüsü 'nın işini bitirdi. Turuncu-yeşilliler için müjdeli haberi Ballkani Başkanı verdi. Kabashi sosyal medya hesabından, Hoxha'nın Alanya'ya olduğunu duyurdu. Transferin bu hafta tamamlanacağı, 21 yaşındaki golcü için az bir bonservis ödeneceği ve sonraki satıştan yüzde 15-20 gibi bir pay alınacağı vurgulandı. 1.85'lik santrfor, geçen sezon 28 maçta 6 gol, 1 asistle oynadı.

  1. 24.8.2020
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