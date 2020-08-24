Alanya’ya Kosovalı golcü

Avrupa'da mücadele edecek Alanyaspor, transferde hız kesmiyor. Ajansspor'un haberine göre; yıldız golcüsü Cisse'yle anlaşamayan Akdeniz ekibi, rotasını Kosova'ya çevirdi ve Ballkani'nin golcüsü Hoxha'nın işini bitirdi. Turuncu-yeşilliler için müjdeli haberi Ballkani Başkanı Kabashi verdi. Kabashi sosyal medya hesabından, Hoxha'nın Alanya'ya transfer olduğunu duyurdu. Transferin bu hafta tamamlanacağı, 21 yaşındaki golcü için az bir bonservis ödeneceği ve sonraki satıştan yüzde 15-20 gibi bir pay alınacağı vurgulandı. 1.85'lik santrfor, geçen sezon 28 maçta 6 gol, 1 asistle oynadı.