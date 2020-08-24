Alanya’ya Kosovalı golcü
Cisse’yle anlaşamayan Akdeniz ekibi, Kosova’nın Ballkani takımından 21 yaşındaki Hoxha’yla anlaştı. Transferi Ballkani Başkanı Kabashi duyurdu.
Avrupa'da mücadele edecek Alanyaspor, transferde hız kesmiyor. Ajansspor'un haberine göre; yıldız golcüsü Cisse'yle anlaşamayan Akdeniz ekibi, rotasını Kosova'ya çevirdi ve Ballkani'nin golcüsü Hoxha'nın işini bitirdi. Turuncu-yeşilliler için müjdeli haberi Ballkani Başkanı Kabashi verdi. Kabashi sosyal medya hesabından, Hoxha'nın Alanya'ya transfer olduğunu duyurdu. Transferin bu hafta tamamlanacağı, 21 yaşındaki golcü için az bir bonservis ödeneceği ve sonraki satıştan yüzde 15-20 gibi bir pay alınacağı vurgulandı. 1.85'lik santrfor, geçen sezon 28 maçta 6 gol, 1 asistle oynadı.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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