Alanyaspor’da 10 ayrılık! Resmi siteden teşekkür edildi - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Alanyaspor Süper Lig ekibinde 10 ayrılık! Resmi siteden teşekkür edildi

’da 10 ayrılık! Resmi siteden teşekkür edildi

Alanyaspor’da 10 ayrılık! Resmi siteden teşekkür edildi

ekiplerinden Aytemiz , Fabrice N’Sakala, , , , , , , , Welinton de Souza ve ’ün sözleşme sürelerinin sona erdiğini belirterek, yollarını ayırdı.

Aytemiz Antalyaspor, sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala, , , , , , , , Welinton de Souza ve ile yollarını ayırdı. Turuncu-yeşili kulüp 10 futbolcusu ile vedasını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla açıkladı.

"Futbolcuların bugüne kadar olan katkılarından dolayı teşekkür ederiz"
yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sözleşmesi sona eren ve takımımızdan ayrılan Fabrice N'Sakala, Junior Fernandes, Djalma Campos, Yacine Bammou, Kaan Kanak, Eray Birniçan, Cenk Gönen, Wanderson Baiano, Welinton de Souza ve Lokman Gör'e bugüne kadar olan katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamlarında üstün başarılar dileriz."

  1. 13.08.2020
  2. Güncelleme: 13.08.2020 21:01
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