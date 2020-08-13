Alanyaspor’da 10 ayrılık! Resmi siteden teşekkür edildi
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Fabrice N’Sakala, Junior Fernandes, Djalma Campos, Yacine Bammou, Kaan Kanak, Eray Birniçan, Cenk Gönen, Wanderson Baiano, Welinton de Souza ve Lokman Gör’ün sözleşme sürelerinin sona erdiğini belirterek, yollarını ayırdı.
Aytemiz Antalyaspor, sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala, Junior Fernandes, Djalma Campos, Yacine Bammou, Kaan Kanak, Eray Birniçan, Cenk Gönen, Wanderson Baiano, Welinton de Souza ve Lokman Gör ile yollarını ayırdı. Turuncu-yeşili kulüp 10 futbolcusu ile vedasını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla açıkladı.
"Futbolcuların bugüne kadar olan katkılarından dolayı teşekkür ederiz"
Alanyaspor yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sözleşmesi sona eren ve takımımızdan ayrılan Fabrice N'Sakala, Junior Fernandes, Djalma Campos, Yacine Bammou, Kaan Kanak, Eray Birniçan, Cenk Gönen, Wanderson Baiano, Welinton de Souza ve Lokman Gör'e bugüne kadar olan katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamlarında üstün başarılar dileriz."
- 13.08.2020
- Güncelleme: 13.08.2020 21:01
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