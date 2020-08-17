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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Bareiro imzaya geliyor

Bareiro imzaya geliyor

dünyasında adı duyulmamış fakat takıma katıldıktan sonra büyük katkı sağlayan futbolcuları eden , bu sefer rotasını 'ya çevirdi.

dünyasında adı duyulmamış fakat takıma katıldıktan sonra büyük katkı sağlayan futbolcuları eden , bu sefer rotasını 'ya çevirdi. temsilcisi, Meksika kulübü Monterrey'den ayrılan 24 yaşındaki Paraguaylı forvet Adam Bareiro ile anlaştı. Monterrey ile kontratı sona eren Bareiro'nun hafta içinde turuncuyeşillilerle resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 1.84 boyundaki futbolcu Olimpia, R.Plate, Nacional ve gibi 'nın önemli takımlarında da boy gösterdi. Geçen sezon kiralık olarak Arjantin ekibi San Lorenzo'da forma giyen Bareiro, oynadığı 12 maçta, 3 kez fileleri havalandırdı.
  1. 17.8.2020
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