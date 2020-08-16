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16 Ağustos 2020, Pazar
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Bareiro Alanya'da

Bareiro Alanya'da

, ekibi Monterrey’den ayrılan 24 yaşındaki Paraguaylı forvetle anlaştı.

Yeni sezonda kadrosunda büyük değişime hazırlanan , yine ilginç bir isim buldu. dünyasında adı duyulmamış fakat takıma katıldıktan sonra büyük katkı sağlayan futbolcuları eden turuncu-yeşilliler, kulübü Monterrey'den ayrılan 24 yaşındaki Paraguaylı forvet Adam Bareiro ile anlaştı. 1.84 boyundaki futbolcu Olimpia, , Nacional ve 'da da forma giydi. Geçen sezon 12 maça çıkan Bareiro 3 gol attı. Alanya'nın ilk yabancı transferi Guimaraes'ten Davidson olmuştu.
  1. 16.8.2020
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