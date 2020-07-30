Erol Bulut vedalaştı
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor'u tebrik etti. Genç hoca, "Sezonu kupayla taçlandırmak istiyorduk ama olmadı. Golü atan işi götürecekti. Trabzon daha şanslıydı. Yakaladıkları pozisyonu iyi değerlendirdiler. Son dakikalarda ikinci golü buldular. Tebrik ediyorum" dedi. F.Bahçe ile anlaşan Bulut maçtan sonra oyuncuları ile vedalaştı. Bulut, açıklamanın kısa süre içinde yapılacağını söyledi.
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor'u tebrik etti. Genç hoca, "Sezonu kupayla taçlandırmak istiyorduk ama olmadı. Golü atan işi götürecekti. Trabzon daha şanslıydı. Yakaladıkları pozisyonu iyi değerlendirdiler. Son dakikalarda ikinci golü buldular. Tebrik ediyorum" dedi. F.Bahçe ile anlaşan Bulut maçtan sonra oyuncuları ile vedalaştı. Bulut, açıklamanın kısa süre içinde yapılacağını söyledi.
- 30.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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