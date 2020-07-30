Erol Bulut vedalaştı

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor'u tebrik etti. Genç hoca, "Sezonu kupayla taçlandırmak istiyorduk ama olmadı. Golü atan işi götürecekti. Trabzon daha şanslıydı. Yakaladıkları pozisyonu iyi değerlendirdiler. Son dakikalarda ikinci golü buldular. Tebrik ediyorum" dedi. F.Bahçe ile anlaşan Bulut maçtan sonra oyuncuları ile vedalaştı. Bulut, açıklamanın kısa süre içinde yapılacağını söyledi.