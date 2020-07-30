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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Erol Bulut vedalaştı

Erol Bulut vedalaştı

, 'u tebrik etti. Genç hoca, "Sezonu kupayla taçlandırmak istiyorduk ama olmadı. Golü atan işi götürecekti. daha şanslıydı. Yakaladıkları pozisyonu iyi değerlendirdiler. Son dakikalarda ikinci golü buldular. Tebrik ediyorum" dedi. F.Bahçe ile anlaşan Bulut maçtan sonra oyuncuları ile vedalaştı. Bulut, açıklamanın kısa süre içinde yapılacağını söyledi.

, 'u tebrik etti. Genç hoca, "Sezonu kupayla taçlandırmak istiyorduk ama olmadı. Golü atan işi götürecekti. daha şanslıydı. Yakaladıkları pozisyonu iyi değerlendirdiler. Son dakikalarda ikinci golü buldular. Tebrik ediyorum" dedi. F.Bahçe ile anlaşan Bulut maçtan sonra oyuncuları ile vedalaştı. Bulut, açıklamanın kısa süre içinde yapılacağını söyledi.

  1. 30.7.2020
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