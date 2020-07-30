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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Efecan çılgına döndü!

Efecan çılgına döndü!

futbolcu 63. dakikada kenara alınınca sinirlerine hakim olamadı.

futbolcu Efecan Karaca 63. dakikada kenara alınınca sinirlerine hakim olamadı. 30 yaşındaki futbolcu, değişim tabelasında kendi numarasını görmesinin ardından hocasına sitemde bulundu. Kenara gelince de sandalyeyi tekmeledi.
  1. 30.7.2020
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