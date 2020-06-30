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30 Haziran 2020, Salı
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Alanyalı Cisse durdurulamıyor

Alanyalı Cisse durdurulamıyor

'da 53 maçta 35 golle Love'ın rekorunu kırıp, kulübün "en golcü" unvanını kazanan , ekibinin kupa ile ligdeki son 2 maçında 6 gol atma başarısını gösterdi.

'da 53 maçta 35 golle Love'ın rekorunu kırıp, kulübün "en golcü" unvanını kazanan , ekibinin kupa ile ligdeki son 2 maçında 6 gol atma başarısını gösterdi. Senegalli santrfor, bu sezon ligdeki gol sayısını 19'a çıkararak, krallık yarışında ilk sıradaki Trabzonlu Sörloth ile arasındaki gol farkını 1'e indirdi.
  1. 30.6.2020
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