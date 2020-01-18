MAÇ SONUCU | Alanyaspor 5 - 1 Kayserispor
Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı. Alanyaspor'un gollerini Georgios Tzavellas, Tasos Bakasetas, Papiss Cisse ve Junior Fernandes (2) kaydetti. Kayserispor'un golü Pedro Henrique'den geldi. Bu sonuçla birlikte Alanyaspor 32 puanla maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükselirken, Kayserispor ise 10 puanla son sırada bulunuyor.
Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor, evinde Kayserispor'u konuk etti. Akdeniz temsilcisi, mücadelede tam 5 gole imza attı! Adeta gol şov yaşanan karşılaşma sonrasında Alanyaspor, ligde üst sıraları rahatsız etmeye başladı...
Mücadelenin ilk golü, ev sahibi Alanya'dan geldi. Akdeniz temsilcisi, 28. dakikada Caulker'in asistinde Tzavellas'ın golüyle skoru 1-0'a getirdi.
KAYSERİ KIZARDI
Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Kayserispor'da Zoran Kvr?i?, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İlk yarı 1-0'lık Alanyaspor üstünlüğü ile sona ereken, 2. yarıda adeta gol şov vardı... 59'da Bakasetas, farkı 2'ye çıkaran golü kaydederken, 62'de Cisse sahneye çıktı ve durum 3-0 oldu.
84. dakikada Alanyaspor'un yıldız isimlerinden Junior Fernandes, takımına 4 farklı üstünlüğü getiren golü kaydederken, kendisinin 2, takımının 5. golcünü 90+2'de kaydetti.
Öte yandan Kayserispor'un tek golü 87. dakikada Pedro Henrique'den geldi ve karşılaşma, Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Bu skorla Alanyaspor, puanını 29'a çıkartarak maç fazlasıyla 6. sırada kendine yer buldu. Kayserispor ise 10 puanla 18. sırada yer almaya devam etti.
Alanyaspor, gelecek hafta deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Kayserispor ise evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.
- 18.01.2020
- Güncelleme: 18.01.2020 16:24
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
MAÇ SONUCU | Alanyaspor 5 - 1 Kayserispor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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