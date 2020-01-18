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18 Ocak 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | 5 - 1

MAÇ SONUCU | Alanyaspor 5 - 1 Kayserispor

'in 18. hafta mücadelesinde , sahasında 'u konuk etti. 'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı. 'un gollerini Georgios Tzavellas, Tasos Bakasetas, ve (2) kaydetti. Kayserispor'un golü 'den geldi. Bu sonuçla birlikte Alanyaspor 32 puanla maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükselirken, Kayserispor ise 10 puanla son sırada bulunuyor.

'in 18. haftasında Alanyaspor, evinde Kayserispor'u konuk etti. Akdeniz temsilcisi, mücadelede tam 5 gole imza attı! Adeta gol şov yaşanan karşılaşma sonrasında , ligde üst sıraları rahatsız etmeye başladı...

Mücadelenin ilk golü, ev sahibi Alanya'dan geldi. Akdeniz temsilcisi, 28. dakikada Caulker'in asistinde Tzavellas'ın golüyle skoru 1-0'a getirdi.

KAYSERİ KIZARDI

Dakikalar 42'yi gösterdiğinde 'da Zoran Kvr?i?, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk yarı 1-0'lık üstünlüğü ile sona ereken, 2. yarıda adeta gol şov vardı... 59'da Bakasetas, farkı 2'ye çıkaran golü kaydederken, 62'de Cisse sahneye çıktı ve durum 3-0 oldu.

84. dakikada Alanyaspor'un yıldız isimlerinden , takımına 4 farklı üstünlüğü getiren golü kaydederken, kendisinin 2, takımının 5. golcünü 90+2'de kaydetti.

Öte yandan Kayserispor'un tek golü 87. dakikada 'den geldi ve karşılaşma, Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu skorla Alanyaspor, puanını 29'a çıkartarak maç fazlasıyla 6. sırada kendine yer buldu. Kayserispor ise 10 puanla 18. sırada yer almaya devam etti.

Alanyaspor, gelecek hafta deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Kayserispor ise evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.

  1. 18.01.2020
  2. Güncelleme: 18.01.2020 16:24
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