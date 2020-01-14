Hasan Çavuşoğlu: Çok faydalı olacak - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
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Hasan : Çok faydalı olacak

Hasan Çavuşoğlu: Çok faydalı olacak

Başkanı Hasan , 'daki çalıştayın faydalı olacağını söyledi.

Başkanı Hasan , 'daki çalıştayın faydalı olacağını söyledi. Kararların alınması ve uygulanmasının önemine değinen Çavuşoğlu, "Bu çalışmalar futbol dışında diğer federasyonlara da fayda sağlayacak. Geçmişten günümüze birçok kulübün mali yapılandırmalarla ilgili sıkıntıları oldu. Bizim açımızdan problem yok ama genele bakmak lazım" diye konuştu.

  1. 14.1.2020
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