Hasan Çavuşoğlu: Çok faydalı olacak
Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ankara'daki çalıştayın faydalı olacağını söyledi.
Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ankara'daki çalıştayın faydalı olacağını söyledi. Kararların alınması ve uygulanmasının önemine değinen Çavuşoğlu, "Bu çalışmalar futbol dışında diğer federasyonlara da fayda sağlayacak. Geçmişten günümüze birçok kulübün mali yapılandırmalarla ilgili sıkıntıları oldu. Bizim açımızdan problem yok ama genele bakmak lazım" diye konuştu.
- 14.1.2020
-
Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
-
Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
-
Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
Hasan Çavuşoğlu: Çok faydalı olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.