Hasan Çavuşoğlu: Çok faydalı olacak

Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ankara'daki çalıştayın faydalı olacağını söyledi. Kararların alınması ve uygulanmasının önemine değinen Çavuşoğlu, "Bu çalışmalar futbol dışında diğer federasyonlara da fayda sağlayacak. Geçmişten günümüze birçok kulübün mali yapılandırmalarla ilgili sıkıntıları oldu. Bizim açımızdan problem yok ama genele bakmak lazım" diye konuştu.