Salih Uçan çıkışa geçecek
İtalya'da hedeflediği noktaya gelemeyen ve Alanyaspor formasıyla Süper Lig'e geri dönen Salih Uçan'a takım kaptanından övgü geldi.
İtalya'da hedeflediği noktaya gelemeyen ve Alanyaspor formasıyla Süper Lig'e geri dönen Salih Uçan'a takım kaptanından övgü geldi. Kaleci Haydar Yılmaz, "Salih Uçan çok yetenekli bir futbolcu. Çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Ama bence bir tık daha fazla çalışmalı" tavsiyesinde bulundu. Bu sezon 14 karşılaşmada forma giyen genç maestro, 2 de asist yaptı.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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