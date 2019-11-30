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30 Kasım 2019, Cumartesi
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MAÇ SONUCU 5-0 Ankaragücü

MAÇ SONUCU Alanyaspor 5-0 Ankaragücü

'in 13. haftasında sahasında 'nü konuk eden Aytemiz , karşılaşmayı 5-0 kazandı. Turuncu yeşilli ekipte Papiss Cisse, yedek kulübesinden gördüğü sarı kart ile Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

'in 13. haftasında Aytemiz , sahasında 'nü konuk etti.

'nda saat 17.30'da başlayan karşılaşmayı hakem yönetti.

Maça hızlı bir başlangıç yapan Alanyaspor, 16. dakikada Bakasetas'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 24'ü gösterirken Djalma Campos, farkı 2'ye çıkaran golü ağlara gönderdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 57. dakikasında ev sahibi ekipte yedek kulübesinde bulunan Papiss Cisse, sarı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

85. dakikada Anastasios Bakasetas, kendisinin iki, takımının üçüncü golünü kaydetti.

90+3 ve 90+5'nci dakikalarda tekrar sahneye çıkan Djalma, maçın skorunu belirleyen golleri ağlara gönderdi: 5-0

Bu skor sonrası Aytemiz Alanyaspor puanını 22'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü 9 puanda kaldı.

  1. 30.11.2019
  2. Güncelleme: 30.11.2019 19:45
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