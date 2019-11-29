Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! Ülke puanları güncellendi

Avrupa'da Türk kulüpleri büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aldığı sonuçlar UEFA Ülkeler Sıralaması'nda bizi tehlikeli bir duruma soktu. İşte herkesin konuştuğu ülke puanı sıralamasında son durum ve Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike...