Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! Ülke puanları güncellendi - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! Ülke puanları güncellendi

Avrupa'da Türk kulüpleri büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aldığı sonuçlar UEFA Ülkeler Sıralaması'nda bizi tehlikeli bir duruma soktu. İşte herkesin konuştuğu ülke puanı sıralamasında son durum ve Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike...

29 Kasım 2019 Cuma 20:37
Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! Ülke puanları güncellendi

Bu sezon ülke olarak Avrupa Lig'lerinde başarısız bir sezon geçirmemiz Türkiye'nin ülke sıralamasındaki yeri açısından büyük bir tehdit oluşturdu.

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Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! Ülke puanları güncellendi

Her galibiyetin önemli olduğu Avrupa'da bu hafta 4 takımımızdan yalnızca Beşiktaş'ın galip gelmesi en yakın takipçimiz olan Avusturya ile makasın daralmasını sağladı.

Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! Ülke puanları güncellendi

Şu anda 11. sırada bulunan Türkiye'nin 12. sırada bulunan Avusturya'ya geçilmesi durumunda Türkiye Ligi'nde şampiyon olan takım direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek ve ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! Ülke puanları güncellendi

Avusturya takımlarının bu hafta Türkiye'nin aksine 3 maçta 2 galibiyet alması aradaki farkı biraz daha eritirken Türkiye'nin 12. sıraya gerileme tehlikesi ortaya çıktı.

İşte ilk 15 kulübün Avrupa sıralaması ve Türkiye'nin Avusturya ile arasındaki puan farkı...

Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! Ülke puanları güncellendi

1-İspanya: 94.85

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