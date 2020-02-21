Erol Bulut: Bu yarışın içinde olacağız - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor Erol Bulut: Bu yarışın içinde olacağız

Erol Bulut: Bu yarışın içinde olacağız

Erol Bulut: Bu yarışın içinde olacağız

'in 23. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilen Aytemiz 'un teknik direktörü Erol Bulut, sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışından uzaklaşmayacaklarını söyledi.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi konsantrasyon sağlayarak başlayamadıklarını, ilk yarıda istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti.

Baskılı oynamak istediklerini vurgulayan Bulut, "İkinci yarıda oynanan futboldan memnunum. Yeterince gol pozisyonuna da girdik, maalesef bugün şanslı olan taraf Sivas'tı. Penaltıdan kazandıkları bir maç, ikinci yarıda bir iki pozisyonları daha oldu." diye konuştu.

Gol bulmak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını aktaran Bulut, "Herkes Aytemiz bu yarıştan gitti, düştü diye düşünebilir. Emin olun bu sezon sonuna kadar Alanyaspor bu yarıştan uzaklaşmayacak. Önümüzde 11 maç daha var, bu 11 maçta futbolcularım oynadığı futbolu ortaya koymaya çalışacak. Sezon sonunda hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu yarışın her zaman içinde olacağız." diyen Bulut, "Kupada zaten yarı finaldeyiz, oynayacağımız karşılaşması olacak, orada da hedefimiz final oynamak." ifadesini kullandı.


  1. 21.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erol Bulut: Bu yarışın içinde olacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN