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21 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Süper Lig TFF'den talimat değişikliği açıklaması!

talimatında değişikliğe gitti!

TFF Etik Kurulu talimatında değişikliğe gitti!

'ndan yapılan açıklamada, " Talimatının 12. Maddesinde değişiklik yapılarak futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ve yayın organları veya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirilmiştir." denildi.

, basın-yayın ve sosyal medyada etik ilkelere aykırı beyanda bulunmama yükümlülüğü getirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"TFF Yönetim Kurulunun 20.02.2020 tarihli toplantısında Talimatının 12. Maddesinde değişiklik yapılarak futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ve yayın organları veya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirilmiştir."

TALİMAT NEDİR?

  1. 21.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 16:16
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