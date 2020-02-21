TFF Etik Kurulu talimatında değişikliğe gitti!

TFF, basın-yayın ve sosyal medyada etik ilkelere aykırı beyanda bulunmama yükümlülüğü getirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"TFF Yönetim Kurulunun 20.02.2020 tarihli toplantısında Etik Kurulu Talimatının 12. Maddesinde değişiklik yapılarak futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirilmiştir."

TALİMAT NEDİR?