Altay Bayındır transferini açıkladı! "Avrupa'ya transfer olabilirim"

Bu sezon Fenerbahçe'nin kalesini koruyan 21 yaşındaki Altay Bayındır, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Oyuncuyla İngiltere ve İspanya'dan ilgilenen kulüpler olduğu belirtildi. Ajansspor'da yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Ankaragücü ile oynanan maçta camianın bazı isimleriyle yaptığı görüşmede Altay Bayındır, fikrini açıkladı.

"AVRUPA'YA TRANSFER OLABİLİRİM"

Genç kaleci, "Fenerbahçe'ye daha verecek çok şeyim var. Önce Fenerbahçe'de başarılı olmak istiyorum. Avrupa'da da takımımla başarılar yakalamak istiyorum. Zamanı geldiğinde belki Avrupa'ya transfer olabilirim. Ama bu noktada da Fenerbahçe ve benim menfaatlerimin örtüşmesi lazım" dedi.

EURO 2020'de kendisine şans geleceğine inanan Altay Bayındır, "Fenerbahçe'de deneyim kazanınca daha da iyi olacağım. Ben eksiklerimi görüyorum. Sürekli çalışıyorum. Ayrıca büyük bir taraftar önüne çıkmak kolay değil. Volkan Demirel gibi bir ağabey ile çalışıyorum. Bana çok yardımcı oluyor. Daha iyi olacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki Altay Bayındır'ın 21 Mayıs 2023 tarihine kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.