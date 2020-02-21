Altay Bayındır transferini açıkladı! "Avrupa'ya transfer olabilirim"
Fenerbahçe'nin sezon başında MKE Ankaragücü'den kadrosuna kattığı Altay Bayındır'a İspanya ve İngiltere'den çeşitli tekliflerin olduğu ifade edildi. 21 yaşındaki genç file bekçisinin de geleceğine ilişkin kararı ortaya çıktı. Derbi öncesi sarı lacivertlilerin Ankaragücü ile oynadığı maç sonrasında açıklamada bulunan genç eldiven, "Avrupa'ya transfer olabilirim" dediği kaydedildi.
Bu sezon Fenerbahçe'nin kalesini koruyan 21 yaşındaki Altay Bayındır, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Oyuncuyla İngiltere ve İspanya'dan ilgilenen kulüpler olduğu belirtildi. Ajansspor'da yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Ankaragücü ile oynanan maçta camianın bazı isimleriyle yaptığı görüşmede Altay Bayındır, fikrini açıkladı.
"AVRUPA'YA TRANSFER OLABİLİRİM"
Genç kaleci, "Fenerbahçe'ye daha verecek çok şeyim var. Önce Fenerbahçe'de başarılı olmak istiyorum. Avrupa'da da takımımla başarılar yakalamak istiyorum. Zamanı geldiğinde belki Avrupa'ya transfer olabilirim. Ama bu noktada da Fenerbahçe ve benim menfaatlerimin örtüşmesi lazım" dedi.
EURO 2020'de kendisine şans geleceğine inanan Altay Bayındır, "Fenerbahçe'de deneyim kazanınca daha da iyi olacağım. Ben eksiklerimi görüyorum. Sürekli çalışıyorum. Ayrıca büyük bir taraftar önüne çıkmak kolay değil. Volkan Demirel gibi bir ağabey ile çalışıyorum. Bana çok yardımcı oluyor. Daha iyi olacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.
21 yaşındaki Altay Bayındır'ın 21 Mayıs 2023 tarihine kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.
- 21.02.2020
- Güncelleme: 21.02.2020 15:47
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Altay Bayındır transferini açıkladı! "Avrupa'ya transfer olabilirim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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