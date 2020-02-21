Altay Bayındır transferini açıkladı! "Avrupa'ya transfer olabilirim" | Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
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transferini açıkladı! "'ya olabilirim"

Altay Bayındır transferini açıkladı! "Avrupa'ya transfer olabilirim"

'nin sezon başında MKE Ankaragücü'den kadrosuna kattığı 'a ve 'den çeşitli tekliflerin olduğu ifade edildi. 21 yaşındaki genç file bekçisinin de geleceğine ilişkin kararı ortaya çıktı. Derbi öncesi sarı lacivertlilerin Ankaragücü ile oynadığı maç sonrasında açıklamada bulunan genç eldiven, "'ya olabilirim" dediği kaydedildi.

Bu sezon 'nin kalesini koruyan 21 yaşındaki , kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Oyuncuyla ve 'dan ilgilenen kulüpler olduğu belirtildi. Ajansspor'da yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Ankaragücü ile oynanan maçta camianın bazı isimleriyle yaptığı görüşmede Altay Bayındır, fikrini açıkladı.

"AVRUPA'YA TRANSFER OLABİLİRİM"

Genç kaleci, "Fenerbahçe'ye daha verecek çok şeyim var. Önce Fenerbahçe'de başarılı olmak istiyorum. Avrupa'da da takımımla başarılar yakalamak istiyorum. Zamanı geldiğinde belki Avrupa'ya olabilirim. Ama bu noktada da Fenerbahçe ve benim menfaatlerimin örtüşmesi lazım" dedi.

EURO 2020'de kendisine şans geleceğine inanan Altay Bayındır, "Fenerbahçe'de deneyim kazanınca daha da iyi olacağım. Ben eksiklerimi görüyorum. Sürekli çalışıyorum. Ayrıca büyük bir taraftar önüne çıkmak kolay değil. gibi bir ağabey ile çalışıyorum. Bana çok yardımcı oluyor. Daha iyi olacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki Altay Bayındır'ın 21 Mayıs 2023 tarihine kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.

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  1. 21.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 15:47
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