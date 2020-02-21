Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gollerin çoğu yabancılardan geldi
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbide gollerin büyük çoğunluğunu yabancı futbolcular attı. İki ekip arasındaki söz konusu 25 karşılaşmada atılan 45 golün 31'ini yabancı oyuncular kaydetti.
İki takım arasında son 10 yılda oynanan 25 resmi derbide Fenerbahçe 23 kez ağları havalandırırken, Galatasaray ise rakibine 22 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 45 golün 31'ini yabancı futbolcular, 13'ünü ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süredeki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.
Fenerbahçe'nin söz konusu 23 golünün 19'unu yabancı, 4'ünü ise Türk oyuncular kaydetti. Galatasaray'ın 22 golünün 12'sini yabancı, 9'unu da Türk oyuncular atarken, bir gol ise rakip oyuncudan geldi.
22 YABANCI OYUNCU GOL ATTI
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan derbilerde 22 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 24 Ekim 2010'da oynanan ve golsüz beraberlikle tamamlanan müsabakadan bu yana yapılan 25 derbide sarı-lacivertlilerden 13, sarı-kırmızılılardan 9 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.
Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan 6 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.
EN GOLCÜSÜ ALEX
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla golü sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Alex de Souza attı.
Sarı-lacivertli takımda uzun zaman forma giyen Alex, bu dönemdeki Galatasaray derbilerinde 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Alex'i üçer golle Galatasaray'dan Wesley Sneijder ile Selçuk İnan takip etti. Selçuk İnan, ayrıca söz konusu dönemdeki en golcü Türk oyuncu oldu.
İki takımın mevcut kadrolarında bulunan 7 futbolcu, rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu ve Jailson, Galatasaray derbilerinde birer kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekipte ise Selçuk İnan 3, Martin Linnes, Ryan Donk ve Henry Onyekuru birer kez Fenerbahçe ağlarını sarstı.
SON 10 SEZONDAKİ DERBİLER
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Skor (FB-GS)
|Goller
|24.10.2010
|Fenerbahçe
|Süper Lig
|0 - 0
|-
|18.03.2011
|Türk Telekom
|Süper Lig
|2 - 1
|Semih Şentürk, Alex / Kazım Kazım
|07.12.2011
|Türk Telekom
|Süper Lig
|1 - 3
|Alex / Eboue, Elmander, Melo
|17.03.2012
|Fenerbahçe
|Süper Lig
|2 - 2
|Sow, Alex / Elmander, Hakan Balta
|22.04.2012
|Türk Telekom
|Süper Lig
|2 - 1
|Ziegler, Stoch / Selçuk İnan
|12.05.2012
|Fenerbahçe
|Süper Lig
|0 - 0
|-
|12.08.2012
|Erzurum
|TFF Süper Kupa
|2 - 3
|Alex, Kuyt / Umut Bulut (2), Selçuk İnan
|16.12.2012
|Türk Telekom
|Süper Lig
|1 - 2
|Hasan Ali Kaldırım / Bekir İrtegün (kendi kalesine), Selçuk İnan
|12.05.2013
|Fenerbahçe
|Süper Lig
|2 - 1
|Webo (2) / Burak Yılmaz
|11.08.2013
|Kayseri
|TFF Süper Kupa
|0 - 1
|Didier Drogba
|10.11.2013
|Fenerbahçe
|Süper Lig
|2 - 0
|Emre Belözoğlu, Cristian
|06.04.2014
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0 - 1
|Sneijder
|25.08.2014
|Manisa 19 Mayıs
|TFF Süper Kupa
|0 - 0
|-
|18.10.2014
|Türk Telekom
|Süper Lig
|1 - 2
|Alper Potuk / Sneijder (2)
|08.03.2015
|Fenerbahçe
|Süper Lig
|1 - 0
|Kuyt
|25.10.2015
|Fenerbahçe
|Süper Lig
|1 - 1
|Diego / Olcan Adın
|13.04.2016
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0 - 0
|-
|26.05.2016
|Antalya
|Türkiye Kupası
|0 - 1
|Podolski
|20.11.2016
|Ülker
|Süper Lig
|2 - 0
|Van Persie (2)
|23.04.2017
|Türk Telekom
|Süper Lig
|1 - 0
|Josef de Souza
|22.10.2017
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0 - 0
|-
|17.03.2018
|Ülker
|Süper Lig
|0 - 0
|-
|02.11.2018
|Türk Telekom
|Süper Lig
|2 - 2
|Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
|14.04.2019
|Ülker
|Süper Lig
|1 - 1
|Eljif Elmas / Henry Onyekuru
|28.09.2019
|Türk Telekom
|Süper Lig
|1 - 1
|-
- 21.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gollerin çoğu yabancılardan geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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