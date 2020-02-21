Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gollerin çoğu yabancılardan geldi

Süper Lig 'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor.

İki takım arasında son 10 yılda oynanan 25 resmi derbide Fenerbahçe 23 kez ağları havalandırırken, Galatasaray ise rakibine 22 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 45 golün 31'ini yabancı futbolcular, 13'ünü ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süredeki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Fenerbahçe'nin söz konusu 23 golünün 19'unu yabancı, 4'ünü ise Türk oyuncular kaydetti. Galatasaray'ın 22 golünün 12'sini yabancı, 9'unu da Türk oyuncular atarken, bir gol ise rakip oyuncudan geldi.

22 YABANCI OYUNCU GOL ATTI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan derbilerde 22 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 24 Ekim 2010'da oynanan ve golsüz beraberlikle tamamlanan müsabakadan bu yana yapılan 25 derbide sarı-lacivertlilerden 13, sarı-kırmızılılardan 9 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan 6 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

EN GOLCÜSÜ ALEX

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla golü sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Alex de Souza attı.

Sarı-lacivertli takımda uzun zaman forma giyen Alex, bu dönemdeki Galatasaray derbilerinde 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Alex'i üçer golle Galatasaray'dan Wesley Sneijder ile Selçuk İnan takip etti. Selçuk İnan, ayrıca söz konusu dönemdeki en golcü Türk oyuncu oldu.

İki takımın mevcut kadrolarında bulunan 7 futbolcu, rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu ve Jailson, Galatasaray derbilerinde birer kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekipte ise Selçuk İnan 3, Martin Linnes, Ryan Donk ve Henry Onyekuru birer kez Fenerbahçe ağlarını sarstı.

SON 10 SEZONDAKİ DERBİLER

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar: