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21 Şubat 2020, Cuma
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'den 'a derbi öncesi gönderme! 'Kapatalım önünü'

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi öncesi gönderme! 'Kapatalım önünü'

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak - derbisi öncesinde sarı lacivertlilerden olay paylaşım geldi... 2014-15 sezonunda oynanan derbide Fenerbahçe, eski yıldızı 'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup etmiş ve Kadıköy'deki galibiyet serisine devam etmişti. Sarı lacivertliler, bu maça atıfta bulunarak 'kapatalım önünü' paylaşımı yaptı. İşte detaylar...

Asırlık çınarlar ve , Süper Lig'in 23. haftasında, Ülke Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Bu dev derbi öncesinde her iki kulüp de birbirine sosyal medyadan gönderme yaparken, paylaşımların son halkası Fenerbahçe'den geldi.

"KAPATALIM ÖNÜNÜ"

2014-15 sezonunda Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlamıştı. Hollandalı yıldızı 'ın 80. dakikada attığı golle skoru 1-0'a getiren sarı lacivertliler, mücadeleyi bu skorla sonlandırırken 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Maç esnasında canlı yayın yapan Galatasaray Televizyonu'nda 2 spiker maçı izleyicilere aktarırken, Kuyt'ın gol pozisyonuna girdiği esnada 'Kapatalım önünü' sözleriyle serzenişte bulunmuştu.

Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kuyt'ın gol sonrası sevincini paylaşırken, 'Kapatalım önünü' sözünü görselle birlikte paylaşarak o maça atıfta bulundu.

  1. 21.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 11:57
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