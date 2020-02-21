Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi öncesi gönderme! 'Kapatalım önünü'

Asırlık çınarlar Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında, Ülke Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Bu dev derbi öncesinde her iki kulüp de birbirine sosyal medyadan gönderme yaparken, paylaşımların son halkası Fenerbahçe'den geldi.

"KAPATALIM ÖNÜNÜ"

2014-15 sezonunda Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlamıştı. Hollandalı yıldızı Dirk Kuyt'ın 80. dakikada attığı golle skoru 1-0'a getiren sarı lacivertliler, mücadeleyi bu skorla sonlandırırken 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Maç esnasında canlı yayın yapan Galatasaray Televizyonu'nda 2 spiker maçı izleyicilere aktarırken, Kuyt'ın gol pozisyonuna girdiği esnada 'Kapatalım önünü' sözleriyle serzenişte bulunmuştu.

Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kuyt'ın gol sonrası sevincini paylaşırken, 'Kapatalım önünü' sözünü görselle birlikte paylaşarak o maça atıfta bulundu.