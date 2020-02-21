Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi öncesi gönderme! 'Kapatalım önünü'
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde sarı lacivertlilerden olay paylaşım geldi... 2014-15 sezonunda oynanan derbide Fenerbahçe, eski yıldızı Dirk Kuyt'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup etmiş ve Kadıköy'deki galibiyet serisine devam etmişti. Sarı lacivertliler, bu maça atıfta bulunarak 'kapatalım önünü' paylaşımı yaptı. İşte detaylar...
Asırlık çınarlar Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında, Ülke Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.
Bu dev derbi öncesinde her iki kulüp de birbirine sosyal medyadan gönderme yaparken, paylaşımların son halkası Fenerbahçe'den geldi.
"KAPATALIM ÖNÜNÜ"
2014-15 sezonunda Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlamıştı. Hollandalı yıldızı Dirk Kuyt'ın 80. dakikada attığı golle skoru 1-0'a getiren sarı lacivertliler, mücadeleyi bu skorla sonlandırırken 3 puanı hanesine yazdırmıştı.
Maç esnasında canlı yayın yapan Galatasaray Televizyonu'nda 2 spiker maçı izleyicilere aktarırken, Kuyt'ın gol pozisyonuna girdiği esnada 'Kapatalım önünü' sözleriyle serzenişte bulunmuştu.
Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kuyt'ın gol sonrası sevincini paylaşırken, 'Kapatalım önünü' sözünü görselle birlikte paylaşarak o maça atıfta bulundu.
- 21.02.2020
- Güncelleme: 21.02.2020 11:57
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi öncesi gönderme! 'Kapatalım önünü'
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi öncesi gönderme! 'Kapatalım önünü' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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