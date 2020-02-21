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İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Galatasaray 11 opsiyonları!
Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Son haftalardaki olumsuz havayı derbi galibiyetiyle dağıtmak isteyen sarı-lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü Ersun Yanal, Galatasaray karşısında sahaya süreceği 11'i de netleştirmeye başladı. Gustavo'nun boşluğunu kim ile dolduracağı merak edilen tecrübeli çalıştırıcı kafasında birçok 11 ihtimali belirledi. İşte, Fenerbahçe'nin olası derbi 11'leri...
21 Şubat 2020 Cuma 12:58
Güncelleme: 21.02.2020 12:58
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Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal, öğrencilerine "Kaleyi gördüğünüz an şut atmakta hiç tereddüt etmeyin" dedi. Yanal, hücum oyuncularının G.Saray'ın güçlü stoperleriyle boğuşup fazla yorulmamaları için ceza alanı çevresinden şutlarla gol aramalarını istiyor.
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KAZANMAYA MECBURUZ Sarı-lacivertli futbolcular kendi aralarında yaptıkları toplantıda "Bu maç çok farklı. Kazanmaya mecburuz. Galatasaray'ı yenersek önümüzde yeni bir sayfa açılır" görüşünde birleşti.
İLK 11 NASIL OLACAK? Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesinde Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues sakat. Luiz Gustavo ise sarı kart cezası nedeniyle takımı yalnız bırakacak. Bu isimlerin yokluğunda Ersun Yanal'ın nasıl 11 tercih edeceği merakla bekleniyor.
JAILSON MEVKİSİNE DÖNEBİLİR Yanal, idmanlarda orta sahada Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan ve Jailson'u; Ozan Tufan'ın yanında denedi. Stoperdeki hatalarıyla ön plana çıkan Jailson, gerçek bölgesi olan orta sahaya geçme konusunda avantajlı.
FALETTE 11'E KOŞUYOR Onun yerine ise Serdar Aziz ile birlikte yeni transfer Simon Falette'in oynaması bekleniyor. Falette, idman performansıyla derbi için hazır olduğunu gösterdi. Kadro konusunda kilit nokta ise Hasan Ali Kaldırım.