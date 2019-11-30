Papiss Cisse, Galatasaray maçında yok!
Süper Lig'in 13. hafta maçında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Alanyaspor'da sarı kart sınırında bulunan Papiss Cisse, Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Ankaragücü'nü sahasında ağırlayan eden Alanyaspor'da yıldız golcü Papiss Cisse, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan ve yedek kulübesinde oturan Alanyaspor'un golcü oyuncusu Cisse, ilk yarının bitiminde hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Bu kart sonrası, sınırda bulunan Cisse, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.
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