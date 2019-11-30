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30 Kasım 2019, Cumartesi
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, maçında yok!

Papiss Cisse, Galatasaray maçında yok!

'in 13. hafta maçında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden 'da sınırında bulunan , maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Ankaragücü'nü sahasında ağırlayan eden 'da yıldız golcü , maçında cezalı duruma düştü.

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan ve yedek kulübesinde oturan Alanyaspor'un golcü oyuncusu Cisse, ilk yarının bitiminde hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Bu kart sonrası, sınırda bulunan Cisse, 'in 14. haftasında oynanacak olan Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.

  1. 30.11.2019
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