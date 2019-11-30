Erol Bulut: Pozisyonları iyi değerlendirerek 5-0’lık bir galibiyet aldık - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
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Erol Bulut: Pozisyonları iyi değerlendirerek ’lık bir galibiyet aldık

Erol Bulut: Pozisyonları iyi değerlendirerek 5-0’lık bir galibiyet aldık

Aytemiz Teknik Direktörü Erol Bulut, farklı galibiyetinin ardından, "Pozisyonları iyi değerlendirerek 'lık bir galibiyet aldık" dedi.

'in 13. haftasında , sahasında 'nü 'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan , güzel bir oyunla güzel bir sonuç aldıklarını belirterek, "Zaten hedefimiz bugün 3 puandı. Onun dışında hiçbir şey düşünmüyorduk. Takımımız gerçekten iyi bir oyunla ve yakaladığımız fırsatları değerlendirerek erken öne geçtik. İkinci yarıda da bulduğumuz 3 golle de 5-0'lık bir skor elde ettik. Bunun üstü de olabilirdi ama ben bugün oynanan futboldan ve mücadeleden çok memnunum takımım adına. Haftalardır zaten bu takım iyi oynuyordu ama maalesef yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremiyorduk. O açıdan moralimiz biraz düştü. Haftalardır kazanamadığınız zaman, gol atamadığınız zaman otomatikman futbolcular da etkileniyor ama şükürler olsun bugün yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirerek 5-0'lık bir galibiyet aldık" diye konuştu.

  1. 30.11.2019
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