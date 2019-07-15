Lokman Gör Alanyaspor’a transfer oldu
Geçtiğimiz sezon süper lige veda ederek önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek BB Erzurumspor’da Lokman Gör, süper lig takımlarından Alanyaspor’a transfer oldu.
BB Erzurumspor'da başarılı bir sezonu geride bırakan kaptan Lokman Gör sosyal medya hesaplarından da bir veda mesajı yayınladı.
Genç futbolcu mesajında, "Teşekkürler Erzurumspor ailesi. Burası artık benim ailem beni ben yapan yer. Üzerimde emeği olan tüm hocalarıma çalışanlarına personele teşekkür ediyorum. Onurla gururla taşıdığım Erzurumspor formasıyla artık veda vakti. Asıl teşekkürü başkanıma ve Erzurumspor taraftarlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bir gün tekrar buluşmak dileğiyle laik olduğu süper lige dönmek için 12. adam olarak tüm dualarımla kalbimle sizinle olacağım. Hoşçakal Erzurumspor ailesi" dedi.
- 15.07.2019
- Güncelleme: 15.07.2019 22:23
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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