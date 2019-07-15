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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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’a oldu

Lokman Gör Alanyaspor’a transfer oldu

Geçtiğimiz sezon süper lige veda ederek önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek Erzurumspor’da , takımlarından ’a oldu.

Erzurumspor'da başarılı bir sezonu geride bırakan kaptan sosyal medya hesaplarından da bir veda mesajı yayınladı.
Genç futbolcu mesajında, "Teşekkürler Erzurumspor ailesi. Burası artık benim ailem beni ben yapan yer. Üzerimde emeği olan tüm hocalarıma çalışanlarına personele teşekkür ediyorum. Onurla gururla taşıdığım Erzurumspor formasıyla artık veda vakti. Asıl teşekkürü başkanıma ve Erzurumspor taraftarlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bir gün tekrar buluşmak dileğiyle laik olduğu süper lige dönmek için 12. adam olarak tüm dualarımla kalbimle sizinle olacağım. Hoşçakal Erzurumspor ailesi" dedi.

  1. 15.07.2019
  2. Güncelleme: 15.07.2019 22:23
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